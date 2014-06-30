معارك عنيفة في تكريت.. والمالكي يدعو لتحرك دولي

دارت معارك عنيفة بين المسلحين وعناصر تنظيم "الدولة الإسلامية" من جهة وقوات الجيش العراقي من جهة أخرى اليوم في مدينة تكريت في محاولة للجيش العراقي لاستعادة السيطرة على المدينة بعد يوم واحد من إعلان تنظيم الدولة الإسلامية عن قيام الخلافة الإسلامية وتنصيب خليفة عليها.

وقال البيان الذي أدلى به أبو محمد العدناني المتحدث باسم التنظيم يوم الأحد أول أيام شهر رمضان إن البغدادي صار إماما وخليفة للمسلمين في كل مكان وعليه يلغى اسم العراق والشام من مسمى الدولة في التعاملات والتداولات الرسمية ويقتصر على اسم الدولة الإسلامية ابتداء من صدور هذا البيان.

وقد أثار التنظيم بإعلانه الخلافة وتنصيب الخليفة استنكار القوى الإقليمية والعالمية، بما منحه لنفسه من سلطة عندما أسقط الإشارة إلى العراق والشام من اسمه ونصب زعيمه أبو بكر البغدادي قائد الدولة الاسلامية خليفة على العالم الإسلامي، وأن سيطرته على مساحات جغرافية شاسعة واعتباره أن امتلاك المال والجيش ومؤيدين من الشعب يخوّله إقامة الخلافة حسب تصريحات مختلف دول المنطقة والعالم.

كما استنكر العلماء المسلمون ومشايخ المذهب السني هذه الخطوة من قبل تنظيم الدولية الإسلامية حيث وصف مفتي مصر إعلان الخلافة في العراق وسوريا بأنه " وهم وليس أكثر من رد على الفوضى التي يشهدها العراق كنتيجة مباشرة لالتهاب الصراع الطائفي في المنطقة بأسرها".

فيما دعت الحكومة العراقية المجتمع الدولي إلى تقديم العون متهمة بعض دول المنطقة بدعم مشروع الخلافة الإسلامية في العراق وسوريا وأضاف المتحدث باسم الحكومة العراقية أن قيام الدولة سيحرق المنطقة وليس فقط العراق وأن على جميع الدول أن تعدل مواقفها وتتخذ إجراءات جدية.

من جانبه قال اللواء حسين المنصور قائد قوات البـشمركة في قضاء خانقين إن المعارك مستمرة في منطقة جلولاء بمحافظة ديالى. وأشار إلى أن سيطرة تنظيم دولة الخلافة الإسلامية والعشائر المسلحة على منطقة السعدية في ديالى كانت بسبب إهمال الجيش العراقي لتلك المناطق.