قمة أوروبية أفريقية اليوم بمونديال البرازيل

لاعبو الجزائر يحتفلون ببلوغهم دور الـ16 وإلى اليسار منتخب نيجيريا (الجزيرة)

ستواجه ألمانيا الفائزة بكأس العالم لكرة القدم ثلاث مرات منافستها الجزائر في دور الستة عشر مساء اليوم في لقاء مفعم بعبق التاريخ بينما ستواجه فرنسا منافستها نيجيريا في قمة أوروبية/أفريقية أخرى.

ويعد لقاء ألمانيا والجزائر في بورتو اليجري أول لقاء يجمع بينهما منذ كأس العالم 1982 حيث فازت الجزائر على ألمانيا الغربية في دور المجموعات قبل أن تودع المنافسات فيما بعد بعد فوز ألمانيا على النمسا 1-صفر في مباراة بدا أن طرفيها قد اتفقا على نتيجة تسمح للجارتين بالتأهل معا للدور التالي.

وحذر يواكيم لوف مدرب ألمانيا الذي يعد فريقه من بين المرشحين للفوز بكأس العالم لاعبيه بالشعور بالرضا ورفض التكهنات التي تشير إلى أن الجزائر تسعى للثأر من مباراة "الخروج في خيخون" قبل 32 عاما.

ويملك "محاربو الصحراء" الذين بلغوا دور الستة عشر لأول مرة في تاريخهم سجلا مثاليا أمام ألمانيا بانتصارين خلال مباراتين.

وتحمل الجزائر آمال العالم العربي على كاهلها عقب تعادلها مع روسيا وتغلبها على كوريا الجنوبية 4-2 في إستاد بيرا ريو في بورتو أليغري الذي سيشهد أيضا لقاء يوم الاثنين أمام ألمانيا.

وفي مباراة ستقام مبكرا الاثنين على الإستاد الوطني ببرازيليا ستسعى نيجيريا بطلة أفريقيا لبلوغ دور الثمانية لكأس العالم لأول مرة، وكان منتخب نيجيريا ودع البطولة من دور الستة عشر في عامي 1994 و1998.

وشكل منتخب فرنسا بطلة كأس العالم 1998 أكبر عدد من تهديدات المرى ومحاولة التسجيل على المرمى في ثلاث مباريات بدور المجموعات بواقع 62 محاولة وهو ما يفوق أي منتخب آخر والأنظار ستتجه لكريم بنزيمة الذي سجل ثلاثة من بين أهداف فرنسا الثمانية لقيادة الفريق لدور الثمانية لمواجهة الفائز من لقاء ألمانيا والجزائر.

وفازت نيجيريا بمباراتها السابقة الوحيدة أمام فرنسا 1-صفر في سانت إيتيين عام 2009.