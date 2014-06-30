فرنسا تتأهل لدور الثمانية على حساب نيجيريا

أنهت فرنسا حلم نيجيريا الإثنين بالتأهل إلى دور الثمانية بكأس العالم لكرة القدم لأول مرة في تاريخها عندما سجلت هدفين متأخرين لتفوز 2- صفر.

ووضع "بول بوجبا" فرنسا في المقدمة في الدقيقة 79 بعد أن سدد الكرة برأسه في المرمى مستغلا فشل حارس نيجيريا "فينسن أنياما" في أبعاد ركلة ركنية نفذها "ماتيو فالبوينا".

وتأكد فوز فرنسا عندما حول المدافع النيجيري "جوزيف يوبو" تمريرة عرضية من "فالبوينا" بالخطأ داخل مرماه في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وستلعب فرنسا في دور الثمانية مع الفائز من مباراة ألمانيا والجزائر يوم الجمعة القادم في ريو دي جانيرو.

وقال ديدييه ديشان مدرب فرنسا، "أنا فخور بما فعلناه منذ البداية"، وأضاف، "التوتر كان واضحا، نيجيريا منتخب قوي وكانت هناك العديد من المواجهات الثنائية لكننا تأهلنا نحن الآن في دور الثمانية وسنفعل كل ما في وسعنا للتقدم خطوة أخرى للأمام".