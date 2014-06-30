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الرئيس المصري يقر الميزانية بعجز 10%

30/6/2014
ضريبة البورصة ألقت بظلالها على التعامل بالبوصة المصرية (Getty)

قالت وزارة المالية المصرية في بيان لها الأحد إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وافق على ميزانية معدلة للعام المالي 2014-2015 بعجز قدره 10% من الناتج المحلي.

ويصل حجم الإنفاق في الميزانية المعدلة إلى 789 مليار جنيه مصري (110.4 مليار دولار) وبلغ حجم العجز بالميزانية للعام المالي الجديد الذي يبدأ في الأول من يوليو 10%. وقالت الوزارة إن نسبة العجز المتوقع في ميزانية العام المالي المنقضي  2013-2014 ستبلغ 12%.

من جهة أخرى قال رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب الاثنين إن تطبيق ضريبة البورصة سيبدأ "قريبا جدا" دون أي تعديل عليها.

وكانت الحكومة المصرية قد وافقت أوائل الشهر الجاري على فرض ضريبة 10% على الأرباح الرأسمالية المحققة فعليا فقط سنويا في محفظة المستثمر في البورصة وكذلك على التوزيعات النقدية مع وضع حد إعفاء على أول 15 ألف جنيه من التوزيعات النقدية للمساهمين.

وأضاف محلب في مقابلة مع صحيفة الوطن المحلية الاثنين إن ضريبة البورصة "ستخرج للنور قريبا جدا.. هناك موافقة (عليها) ولا تغيير بها".

وكان المتعاملون في سوق المال يتطلعون لتعديل الضريبة المقترحة التي يرون أنها ستكبل سوق المال، لكن الآمال تحولت لمخاوف من زيادة نسبة الضريبة بعد أن لوح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي بإجراءات تقشفية لخفض عجز موازنة السنة المالية 2014-2015 من أجل السيطرة على الدين العام، وانعكست مخاوف المتعاملين في صورة شح شديد في السيولة في البورصة.

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