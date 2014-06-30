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اكتشاف 30 مهاجرا موتى بقارب مهاجرين بسواحل إيطاليا

30/6/2014
جنود إيطاليون ينقلون جثامين مهاجرين غير شرعيين قضوا غرقا على سواحل إيطاليا (Getty-أرشيف)

قالت البحرية الإيطالية إنها عثرت على حوالي 30 مهاجرا موتى على متن زورق مكتظ بالمهاجرين قبالة سولحل جزيرة صقلية، وكانت البحرية الإيطالية أنقذت مطلع الأسبوع آلاف المهاجرين الذين يحاولون مغادرة شمال أفريقيا.

وذكرت البحرية الايطالية أن الموتى إما أنهم غرقوا أو قضوا اختناقا جراء اكتظاظ الزورق، وتقول الحكومة الإيطالية إن ما لا يقل عن 50 ألف مهاجر من دول شمال أفريقيا وصلوا إلى ايطاليا هذا العام وأن عددا كبيرا منهم فروا من الحروب أو من التجنيد الإلزامي.

وبهذا المعدل يمكن أن تتخطى أعداد المهاجرين سريعا رقما قياسيا بلغ 62 ألف شخص كانوا مهاجرين غير شرعيين وتم توقيفهم في عرض البحر عام 2011 في أعقاب انتفاضات الربيع العربي في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

وأعلنت البحرية الإيطالية أنها أنقذت خمسة آلاف مهاجر غير شرعي مطلع الأسبوع.

ولقي عشرة أشخاص حتفهم إثر غرق زورقهم المكتظ قبالة الساحل الليبي قبل أسبوعين ليرتفع بذلك عدد القتلى المتزايد بشكل متواصل منذ مقتل المئات في كارثتين وقعتا العام الماضي مما دفع السلطات الإيطالية لإطلاق حملة إنقاذ بحرية تحت اسم "بحرنا".

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