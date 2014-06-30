إطلاق سراح دبلوماسيين تونسيين اثنين في ليبيا

المهدي جمعة ثاني يمين والمنصف المرزوقي رئيس تونس الثاني من اليسار مع الدبلوماسيين (Getty)

وصل فجر الاثنين إلى مطار العوينة بتونس دبلوماسيا تونسيا وموظفا بالسفارة التونسية كانا قد خطفا في ليبيا في وقت سابق هذا العام بعد الإفراج عنهما يوم الأحد، وشارك باستقبالهما رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي ورئيس الحكومة مهدي جمعة ورئيس الجمعية التأسيسية مصطفى بن جعفر.

وأكد مهدي جمعة أن الإفراج عن الدبلوماسي العروسي القنطاسي والموظف بالسفارة محمد بالشيخ جاء نتيجة لجهود جميع المتدخلين في خلية الأزمة التي أشرفت عليها وزارة الخارجية.

كما أكد وزير الخارجية التونسي منجي الحامدي أن بلاده لم تتفاوض مع الخاطفين مباشرة وأنها كانت تتابع المسألة مع السلطات الليبية، وأضاف أن المفاوضات كانت مع السلطات الليبية ولم يكن لهم علم من هم الخاطفون "ولا نريد أن نعلم".

?????وفي ظل ضعف الحكومة الليبية ووجود قواتها المسلحة في طور التشكيل والتدريب استهدفت جماعات مسلحة الدبلوماسيين الأجانب في ليبيا بأعمال الخطف هذا العام بهدف الضغط من أجل الإفراج عن متشددين ليبيين محتجزين في سجون في الخارج.

وخطف الدبلوماسي التونسي الذي كان يعمل مستشارا في السفارة في طرابلس في إبريل الماضي بينما خطف المسؤول الآخر في السفارة في حادث منفصل.

وقال السفير رضا بوكادي لوكالة رويترز للأنباء في اتصال هاتفي إن المخطوفين أفرج عنهما وسينضمان إلى أسرتيهما بعد وقت قصير، وهما حاليا في السفارة.

وخطف الدبلوماسي التونسي بعد يومين فقط من قيام مسلحين بخطف السفير الأردني بعدما أطلقوا النار على سائقه فأصابوه في العاصمة الليبية.

وأطلق الخاطفون سراح السفير الأردني في مايو بعد تسليم متشدد إسلامي ليبي كان يقضي في الأردن عقوبة بالسجن المؤبد لتخطيطه لتنفيذ تفجير هناك، لكن عكس الأردن قالت تونس إنها لم تستجب لشروط الخاطفين.

وقال وزير الخارجية التونسي منجي الحامدي في مؤتمر صحفي إن بلاده لم تتفاوض مع الخاطفين وقال إنها تفاوضت فقط مع الجهات الرسمية في ليبيا. مضيفا "لقد حافظنا على هيبة الدولة".

وأكد الحامدي أن دوافع الخاطفين كانت "سياسية" وأنهم طالبوا بإطلاق ليبيين صدرت بحقهم أحكام بالسجن في تونس بتهمة "الإرهاب"، وأكد أن سراح هؤلاء الليبيين "لم يتم".

ففي شهر إبريل الماضي طالب خاطفو الدبلوماسيين التونسيين بإطلاق سراح متشددين معتقلين في تونس بسبب هجمات على قوات الأمن وقعت قبل ثلاث سنوات مقابل الإفراج عن الدبلوماسيين.

كما قال مراسل الجزيرة بتونس محمد البقالي إن هذه التصريحات جاءت ردا على ما تردد بخصوص تسليم تونس عددا من المقربين من نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي إلى ليبيا مقابل الإفراج عن مواطنيها الاثنين.

وفي مطار العوينة الرئاسي بتونس الذي حطت به طائرة عسكرية على متنها المفرج عنهما، وكان في استقبالهما الرئيس التونسي منصف المروزقي ورئيس الوزراء مهدي جمعة.

وقال المرزوقي في كلمة إن "تونس لا تترك أبناءها ونحن نشكر الليبيين الذين ساعدونا في الإفراج عن أبنائنا.. قبل أشهر تقاسمنا الحزن واليوم نتقاسم الفرح بعودتهما".

وأعرب الرئيس المرزوقي عن ارتياحه لعودة الرجلين سالمين وبصحة جيدة. وقال للصحفيين إن "تونس لا تتخلى أبدا عن أولادها. قلوبنا كانت معهما كل الوقت".

وبعد ثلاثة أعوام من سقوط نظام الزعيم الليبي معمر القذافي لا تزال ليبيا تشهد حالة من الفوضى وانعدام الأمن حيث ترفض المليشيات المعارضة إلقاء السلاح وكثيرا ما تتحدى سلطة الدولة من خلال التقدم بمطالب سياسية.