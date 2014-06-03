سوق الطاقة الشمسية ستنموا ثلاثة أضعاف بحلول 2018

خلايا شمسية (أرشيف-Getty)

قال اتحاد صناعة الطاقة الشمسية الأوروبي إن قدرة توليد الطاقة الشمسية حول العالم ستزيد لحوالي ثلاثة أضعافها على مدى السنوات الأربع المقبلة مدعومة بنمو قوي في آسيا التي تخطت أوروبا فعليا كأكبر سوق للطاقة الشمسية في العالم العام الماضي.

وأضاف اتحاد صناعة الطاقة الشمسية الأوروبي في تقريره السنوي إن من المتوقع نمو قدرة منشآت توليد الطاقة الشمسية إلى حوالي 374 غيغاوات في 2018 مقارنة بـ139 غيغاوات العام الماضي.

وارتكزت أرقام التقرير إلى "تصور على المدى المتوسط" قال الاتحاد إنه بني على أساس التطورات المرجح حدوثها في السوق حتى عام 2018.

ومن المتوقع أن تسهم قارة آسيا وحدها بأكثر من 40% من الإجمالي العالمي لإنتاج الطاقة الشمسية في 2018 ارتفاعا من حوالي 29% في عام 2013 بينما ستتقلص حصة أوروبا إلى حوالي 35% انخفاضا من 59% العام الماضي.

وتابع تقرير اتحاد صناعة الطاقة الأوروبي لقد "انتهى دور أوروبا كقائد بملا منازع لسوق الطاقة الشمسية، وللمرة الأولى منذ أكثر من عشر سنوات لم تعد سوق الطاقة الشمسية الأوروبية أكبر سوق إقليمية في العالم".

وأرجع التقرير التحول العالمي في مراكز إنتاج الطاقة الشمسية والطلب عليها إلى انخفاض دعم الحكومات الطاقة الشمسية في أوروبا بعد أن ساهم الدعم الحكومي لسنوات في ازدهار القطاع في حين يتنامى اعتماد الاقتصادات الآسيوية وبخاصة الصين على الطاقة الشمسية.

ومازالت الطاقة الشمسية بحاجة إلى الدعم في كثير من الأسواق كي تستطيع منافسة مصادر الطاقة التقليدية مثل الفحم والغاز والطاقة النووية.

ويضم اتحاد صناعة الطاقة الضوئية الأوروبي ومقره بروكسل أكثر من 100 شركة ومؤسسة منها شركات ألمانية مثل اس.ام.ايه سولار وسولار ورلد وفرست سولار الأمريكية وإينل جرين باور الإيطالية.

وقال الاتحاد إنه في العام الماضي وحده تم تركيب ألواح شمسية قدرتها 38.4 جيجاوات في أنحاء العالم ارتفاعا من 30 جيجاوات في 2012 لتصبح ثالث أكبر مصدر للطاقة المتجددة بعد الطاقة المائية وطاقة الرياح بحساب القدرة المركبة.

والصين أكبر سوق منفردة في العالم حيث زادت قدرة التوليد المركبة 11.8 جيجاوات بما يعادل 30.1 بالمئة في حين لم تشكل أوروبا ككل أكثر من 29 بالمئة انخفاضا من 74 بالمئة في 2011 حسبما أظهر التقرير.

وتباطأت زيادة قدرة التوليد في ألمانيا أكثر من النصف إلى 3.3 جيجاوات العام الماضي لكنها تظل أكبر سوق أوروبية ورابع أكبر سوق في العالم. وفي السابق اعتبرت ألمانيا محرك النمو العالمي للقطاع حيث احتلت المرتبة الأولى عالميا سبع مرات على مدى الأربعة عشر عاما الأخيرة.