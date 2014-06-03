بوتين يلتقي ميركل بذكرى إنزال الحلفاء بنورماندي

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (رويترز-أرشيف)

قال يوري أوشاكوف مستشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لشؤون السياسة الخارجية إن بوتين سيلتقي بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في فرنسا يوم الجمعة خلال زيارة بمناسبة احياء الذكرى السبعين لنزول قوات الحلفاء على شواطيء نورماندي في الحرب العالمية الثانية.

ويعتزم بوتين لقاء الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون خلال زيارته لفرنسا إلا أن أوشاكوف قال للصحفيين إنه من غير المقرر أن يجتمع بوتين بالرئيس الأمريكي باراك أوباما.

وبشكل منفصل قال الكرملين إن بوتين وميركل طلبا خلال مكالمة هاتفية يوم الثلاثاء اجراءات منسقة لنزع فتيل الأزمة في أوكرانيا وناقشا المحادثات بين روسيا وأوكرانيا والاتحاد الأوروبي بشأن امدادات الغاز.

من جهة أخرى وعلى صعيد الأزمة الأوكرانية احتدم القتال شرق أوكرانيا لليوم الثاني على التوالي اليوم الثلاثاء مع مواصلة الجيش هجومه على الانفصاليين الموالين لروسيا في مدينة سلافيانسك، وقال الجيش إنه ألحق خسائر في صفوف الانفصاليين.

وقال المتمردون في المدينة وهي معقل قوي للانفصاليين إنهم اسقطوا طائرة هجومية من طراز سو-25 ومروحية لكن السلطات الأوكرانية نفت ذلك لاحقا.

وأسقط الانفصاليون في المدينة مروحية تابعة للجيش الأوكراني الأسبوع الماضي مما أسفر عن مقتل 14 جنديا.

ويأتي القتال في سلافيانسك بعد تبادل لإطلاق النار طوال يوم الاثنين الماضي في مدينة لوهانسك الواقعة شرق أوكرانيا على الحدود مع روسيا بعد هجوم نفذه انفصاليون على معسكر لحرس الحدود.

وفي وسط مدينة لوهانسك الخاضعة مثل سلافيانسك لسيطرة الانفصاليين قتل شخصان على الأقل في انفجار قال الانفصاليون إنه نتيجة هجوم جوي أوكراني لكن السلطات الأوكرانية قالت إن الانفجار نجم عن صاروخ يتتبع الأثر الحراري للطائرات أطلقه الانفصاليون بطريق الخطأ.

وتزامنت تقارير اندلاع اشتباكات جديدة مع إعلان أوكرانيا أن 59 جنديا قتلوا في الاشتباكات مع الانفصاليين منذ اندلاع الأعمال العدائية في الشرق في أبريل الماضي.

وقال فلاديسلاف سيليزنيوف المتحدث باسم العملية العسكرية "في الوقت الراهن المرحلة النشطة (لعملية مكافحة الإرهاب) تتجه قرب سلافيانسك. جرت محاصرة المقاتلين (الانفصاليين). إذا رفضوا تسليم أسلحتهم فسيتم تدميرهم"، وأضاف "مهمتنا إحلال السلام في المنطقة وهذا ما نفعله".