اللجنة العليا للانتخابت تعلن السيسي رئيسا لمصر

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية المصرية فوز المشير عبدالفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية ليصبح بذلك الرئيس الثامن في تاريخ مصر الحديث بعد ثورة 23 يوليو 1952 والخامس من المؤسسة العسكرية المصرية باستثناء الرئيس المدني الوحيد المنتخب الدكتور محمد مرسي والذي عزله الجيش في يوليو الماضي.

وحصل المشير السيسي على 23 مليونا وسبعمائة وثمانين ألفا ومائة وأربعة أصوات في الانتخابات.

ورؤساء مصر السابقون هم:

محمد نجيب (عسكري) خلال الفترة من 18 يونيو 1953 حتى 25 فبراير 1954.

جمال عبد الناصر (عسكري) "25 فبراير 1954 – 28 سبتمبر 1970".

محمد أنور السادات (عسكري) "28 سبتمبر 1970 – 6 أكتوبر 1981.

صوفى أبو طالب (مدني فترة انتقالية) "6 أكتوبر 1981 – 14 أكتوبر 1981".

محمد حسنى مبارك (عسكري) "14 أكتوبر 1981 – 11 فبراير 2011".

محمد مرسى (مدني منتخب) "30 يونيو 2012 – 3 يوليو 2013". (عزله الجيش)

عدلى منصور (مدني مؤقت) "4 يوليو 2013".

عبدالفتاح السيسي (عسكري) "الرئيس الثامن لمصر".

وكانت الأجهزة الأمنية بمصر قد استنفرت قواتها مع قرب الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية الأخيرة، فيما بادر وزير الخارجية نبيل فهمي لاستقبال سفراء الاتحاد الأوروبي لمناقشة الانتقادات التي وجهت للعملية الانتخابية، إلى جانب مواضيع تهم العلاقات الثنائية.

فقد تعهدت وزارة الداخلية المصرية بمواجهة أي محاولة "لإفساد الاحتفالات" المتوقعة بفوز عبد الفتاح السيسي برئاسة الجمهورية "بكل قوة وحسم"، وخصصت قوات إضافية لتأمين المنشآت والمباني الرئيسية بالتنسيق مع القوات المسلحة.

وقالت مصادر بوزارة الداخلية إن خبراء المفرقعات مشطوا الميادين الرئيسية فجر اليوم الثلاثاء بشكل كامل، وأغلقوا ميدان التحرير أمام حركة مرور السيارات، على أن يسمح بدخول المواطنين سيرا على الأقدام من خلال بوابات إلكترونية نشرت على جميع المداخل المؤدية إلى الميدان.

كما وضعت كمائن ثابتة ومتحركة وجهزت قوات التدخل السريع على كل المحاور والطرق الرئيسية.

وأُعدت منصة للاحتفال أمام بوابة قصر الاتحادية، وتم التنسيق مع الإدارة العامة للمرور لإيجاد طرق بديلة تفاديا لأي اختناقات مرورية وسط العاصمة.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قد أعلنت مساء الأحد الماضي رفضها الطعن الذي تقدم به المرشح الرئاسي حمدين صباحي الذي قال إن انتهاكات شابت العملية الانتخابية.

وكانت النتائج الأولية قد أظهرت حصول السيسي على أكثر من 23 مليون صوت بنسبة فاقت 96% من المصوتين في هذه الانتخابات، مقابل حصول منافسه على حوالي 740 ألف صوت بنسبة 3.1%، وبلغ عدد الأصوات الباطلة أكثر من مليون صوت.

وقدرت نسبة المشاركة الإجمالية -وفق النتائج الأولية المعلنة- بنحو 47% من الناخبين المسجلين بقاعدة بيانات الناخبين، مما يعني أن أكثر من 25 مليونا أدلوا بأصواتهم في هذه الانتخابات.