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العاهل السعودي يدعو لمؤتمر مانحين لمساعدة مصر

3/6/2014
الملك عبدالله بن عبدالعزيز عاهل السعودية (الجزيرة-أرشيف)

دعا العاهل السعودي الملك عبد الله إلى عقد مؤتمر للمانحين لمساعدة مصر في تجاوز أزمتها الاقتصادية وذلك فور الإعلان رسميا عن فوز قائد الجيش السابق المشير عبد الفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة.

وقال الملك عبد الله في برقية تهنئة بعث بها إلى السيسي ونشرتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية "نقول لكل الأشقاء والأصدقاء في هذا العالم أن مصر العروبة والإسلام أحوج ما تكون إلينا، لتتمكن من الخروج من نفق المجهول "ولذلك فإني أدعوكم جميعاً إلى مؤتمر لأشقاء وأصدقاء مصر للمانحين لمساعدتها في تجاوز أزمتها الاقتصادية".

وحذر من أن "من يتخاذل اليوم عن تلبية هذا الواجب وهو قادر مقتدر، فإنه لا مكان له غداً بيننا إذا ما ألمت به المحن وأحاطت به الأزمات".

وأضاف العاهل السعودي في برقيته "وأناشد كل الأشقاء والأصدقاء في الابتعاد والنأي بأنفسهم عن شؤون مصر الداخلية بأي شكل من الأشكال، فالمساس بمصر، يعد مساسا بالإسلام والعروبة، وهو في ذات الوقت مساس بالمملكة العربية السعودية، وهو مبدأ لا نقبل المساومة عليه، أو النقاش حوله تحت أي ظرف كان، نقول ذلك توكلا على الله وإيمانا راسخا ثابتا بأن من ينصر الله ينصره ويثبت أقدامه وإنا -إن شاء الله- لفاعلون.

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