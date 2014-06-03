السعودية: 113 حالة جديدة لفيروس كورونا

صورة أرشيفية بالمجهر الإلكتروني لفيروس كورونا (رويترز)

أعلنت السعودية أن مراجعة لبيانات وزارة الصحة أظهرت وجود 113 حالة إصابة أخرى مؤكدة بفيروس متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (كورونا) لم تكن مسجلة سابقا، وبذلك يصير إجمالي عدد الإصابات 688 حالة.

وأضاف البيان الذي أرسلته وزارة الصحة بالبريد الإلكتروني أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في المملكة ارتفع إلى 282 حالة وفاة بدلا من 190 حالة بعد مراجعة البيانات أيضا.

وتأتي الأرقام المعدلة من إعادة مراجعة للبيانات منذ عام 2012 عندما ظهر الفيروس، وبدأت إعادة المراجعة الشهر الماضي، وأضاف البيان أن 53 مريضا لا يزالون يتلقون العلاج في حين تماثل 353 مريضا للشفاء.

وقالت وزارة الصحة إنها اتخذت إجراءات جديدة تضمن تطبيق أعلى المعايير في مجال جمع البيانات والشفافية والإفصاح بما في ذلك وضع معايير قياسية لاجراء التحاليل وتطبيق الإرشادات الخاصة بتدوين العينات وتخزينها.

ونقل البيان المرسل بالبريد الإلكتروني لوكالات الأنباء عن رئيس المجلس الطبي الاستشاري بمركز القيادة والتحكم طارق مدني قوله "بالرغم من أن المراجعة أدت إلى اكتشاف حالات مؤكدة يجب أن تضاف إلا أننا لا نزال نشهد تراجعاً في عدد الحالات الجديدة المسجلة على مدى الأسابيع القليلة الماضية."

وأعلن وزير الصحة المكلف عادل فقيه يوم الاثنين الماضي أنه أعفى وكيل وزارة الصحة العامة زياد ميمش من منصبه.