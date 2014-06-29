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هولندا تحرز هدفين في أربع دقائق

29/6/2014

نجح المنتخب الهولندي بتسجيل هدفين الأحد في مرمى المنتخب المكسيكي خلال 4 دقائق، لتحول تأخرها أمام المكسيك إلى فوز، وتتأهل إلى دور الثمانية في تصفيات كأس العالم لكرة القدم بالبرازيل. حيث أحرزت هولندا في الدقيقتين 88 وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع الهدفين.

وكانت المكسيك تقدمت على هولندا بهدف معظم وقت المباراة, لكن المهاجم الهولندي فيسلي سنايدر نجح بتعديل الفارق قبل دقيقتين من نهاية المباراة، وذلك بعد أن نفذ ارين روبن ركلة ركنية وهيأ البديل ممفيس ديباي الكرة إلى سنايدر الذي سددها بقوة على يمين حارس المكسيك جويرمو اوتشوا.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع راوغ روبن القائد رفائيل ماركيز داخل منطقة الجزاء لكنه أسقطه ليحتسب الحكم البرتغالي بيدرو برونسيا ركلة جزاء لهولندا.

ونجح البديل كلاس يان هنتيلار في تسجيل ركلة الجزاء، بعد أن وضع الكرة على يمين اوتشوا.

وكان اوتشوا قد واصل تألقه في البطولة، وأنقذ هدفا مؤكدا في الدقيقة 57 بعد أن لعب ستيفان دي فري الكرة برأسه من مدى قريب. لكن اوتشوا أبعدها برد فعل سريع لتصطدم بالقائم ويبعدها دفاع المكسيك.

ثم عاد الحارس المكسيكي وأنقذ كرة من ارين روبن في الدقيقة 74، وستلعب هولندا في دور الثمانية مع الفائز من مباراة كوستاريكا واليونان السبت القادم في سلفادور.

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