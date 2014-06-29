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ناسا: فشل اختبار نظام الهبوط لمركبة مريخية

29/6/2014
صورة وزعتها وكالة ناسا للفضاء للمركبة (أرشيف-ناسا)

أدى تعثر انتفاخ المظلة الضخمة المخصصة لتنفيذ هبوط هادئ وسليم في المحيط الهادي لمركبة فضائية تجريبية جديدة تابعة لوكالة الفضاء الأميركية ناسا إلى فشل تجربة المركبة المصممة على شكل صحن طائر ومخصصة للهبوط على المريخ.

فقد انطلق من برج إطلاق في قاعدة لإطلاق الصواريخ تابعة للبحرية الأميركية في كاواي بولاية هاواي بالمحيط الهادي السبت منطاد ضخم يحمل مركبة فضائية تجريبية تابعة لإدارة الفضاء والطيران الأميركية (ناسا) لاختبار أنظمة الهبوط للمركبة التي سترسلها ناسا في مهام لكوكب المريخ في المستقبل.

ولكن عدم تحرير المظلة وانفتاحها عصف بالتجربة وأدى لفشلها.

وقال دان كواتا المهندس بناسا في معمل الدفع النفاث في باسادينا بولاية كاليفورنيا خلال مقابلة على تلفزيون ناسا "هذه فرصة بالنسبة لنا لمراجعة البيانات والتعلم مما حدث وتطبيق ذلك على التجربة التالية، "هذه تجربة أثمن بالنسبة لنا مما لو كان كل شيء سار بشكل سليم".

وكان المنطاد الذي يعمل بالهليوم قد انطلق الساعة 2.40 بعد ظهر السبت بتوقيت شرق الولايات المتحدة  ووصل إلى ارتفاعه المستهدف الذي بلغ 120 ألف قدم "" 36.5 ألف قدم فوق المحيط الهادي بعد ذلك بحوالي ساعتين ونصف.

وبث تلفزيون ناسا على الهواء مباشرة عملية إطلاق المنطاد التي تأجلت ست مرات هذا الشهر بسبب الأحوال الجوية غير المواتية.

يذكر أن المنطاد المخصص للتجربة بلغ حدا من الضخامة يكفي لتغطية إستاد روز بول لكرة القدم في باسادينا بولاية كاليفورنيا.

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