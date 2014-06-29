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مناشدة عربية إسلامية لهدنة في سوريا خلال رمضان

29/6/2014

ناشد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي في بيان الأحد "جميع الأطراف العسكرية المتحاربة في سوريا الالتزام بالوقف الشامل لإطلاق النار وجميع أعمال العنف والقتال بكافة أشكالها، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك".

وذلك "حقنا لدماء السوريين وللتخفيف من معاناتهم القاسية ولإفساح المجال أمام منظمات الإغاثة للقيام بواجباتها وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للمناطق المنكوبة في جميع الأراضي السورية".

وحثت الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي "جميع الأطراف والقوى الإقليمية والدولية الفاعلة المعنية بمجريات الأزمة السورية إلى دعم هذا النداء المشترك وتضافر الجهود لحث الحكومة السورية وجميع الأطراف العسكرية المتحاربة على الالتزام بإعلان هدنة والوقف الشامل لإطلاق النار وجميع العمليات العسكرية".

وبدأت الأزمة في سوريا في آذار/مارس 2001 بانتفاضة سلمية ضد نظام الرئيس السوري بشار الاسد قبل أن تتحول إلى نزاع مسلح اوقع اكثر من 162 الف قتيل بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

كما دفعت الأزمة بأكثر من تسعة ملايين سوري إلى مغادرة منازلهم، أي حوالى نصف السكان، بحسب الأمم المتحدة.

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