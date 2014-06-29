مصر تؤجل واردات الغاز لتأخر وصول منصة المعالجة

قال مصدر في الشركة القابضة للغازات الطبيعية المصرية (إيغاس) يوم الأحد إن بلاده ستؤجل استقبال شحنات من الغاز المسال حوالي شهرين لعدم وصول المحطة العائمة التي ستحول الغاز المسال إلى حالته الطبيعية في الموعد المقرر في سبتمبر المقبل.

وقد أعلنت مصر في مايو أن شركة هوغ النرويجية فازت بمناقصة لتزويد البلاد التي تعاني من مشاكل في الطاقة بأول محطة عائمة لاستقبال شحنات الغاز المسال المستورد وإعادة تحويله إلى غاز طبيعي.

وكان من المقرر وصول المحطة في أول سبتمبر في إطار عقد يستمر خمس سنوات مع هوغ ويوفر حدا أقصى قدره 500 مليون قدم مكعب يوميا.

لكن المصدر في إيغاس قال لرويترز في اتصال هاتفي مشترطا عدم نشر اسمه "لم نتوصل بعد لاتفاق نهائي مع هوغ، المحطة لن تصل في سبتمبر كما تم الإعلان عنه من قبل، ستصل خلال أكتوبر أو نوفمبر".

وامتنع المصدر عن الخوض في تفاصيل عن طبيعة العقبات التي تواجه الاتفاق مع هوغ، لكنه قال "من المتوقع إنهاء العقبات خلال زيارة وفد الشركة النرويجية خلال الأسبوع القام والتوصل إلى الاتفاق النهائي".

وكانت مصر قد اتفقت مع شركتي غازبروم الروسية و"EDF" الفرنسية على توريد 12 شحنة من الغاز المسال للبلاد بداية من سبتمبر المقبل بالإضافة إلى خمس شحنات من سوناطرك الجزائرية.

وتسعى مصر بشتى الطرق لتوفير مصادر الطاقة اللازمة للبلاد لتشغيل محطات الكهرباء بعد انقطاع متكرر للتيار خلال فصل الصيف في السنوات القليلة الماضية في بلد يبلغ استخدام مكيفات الهواء فيه ذروته بين مايو وسبتمبر من كل عام.

وأدى الانخفاض المطرد في إنتاج الغاز إلى جانب توخي الشركات الأجنبية الحذر من زيادة استثماراتها في مصر فضلا عن دعم الأسعار ونمو الاستهلاك إلى أسوأ أزمة في الطاقة تشهدها مصر منذ عقود.