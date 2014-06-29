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قتال في شرق أوكرانيا رغم الهدنة

29/6/2014

اندلع قتال بين القوات الأوكرانية و "الانفصاليين" الموالين لروسيا حول مدينة سلافيانسك الشرقية المضطربة الأحد رغم تمديد هدنة حتى ليل الاثنين وهو الموعد الذي حدده زعماء الاتحاد الأوروبي الذين يدرسون فرض عقوبات جديدة على روسيا.

وقال الحرس الوطني الأوكراني إن "الانفصاليين" استخدموا الدبابات وقذائف المورتر لقصف نقطة تفيتش قرب سلافيانسك معقل "الانفصاليين"  والتي تبعد نحو 100 كيلومتر عن الحدود مع روسيا.

وأضاف في بيان "لم تقع اصابات في صفوف العسكريين هناك". وقال متحدث باسم العملية إن خمسة جنود قتلوا في الأيام القليلة الماضية جراء عنف "الانفصاليين" في انتهاك لوقف إطلاق النار.

من جانبه قال الاتحاد الأوروبي إنه قد يفرض المزيد من العقوبات على موسكو بالاضافة إلى تجميد الأصول وحظر إصدار تأشيرات السفر ما لم يتحرك "الانفصاليون" الموالون لروسيا لتخفيف حدة الازمة في شرق البلاد بحلول يوم الاثنين.

ويواجه الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو -الذي يتعرض لضغط من الغرب لاستمرار وقف اطلاق النار خلال المحادثات مع "الانفصاليين"- غضبا متزايدا إزاء الهدنة التي يقول بعض الأوكرانيين إنها تتيح الوقت للانفصاليين لاعادة تجميع صفوفهم والتسلح من جديد.

وكان موقع الرئيس بوروشينكو أعلن على الانترنت إنه تم تمديد الهدنة تماشيا مع مهلة يوم الاثنين التي حددها زعماء الاتحاد الاوروبي "للانفصاليين"  للاتفاق على ترتيبات للتحقق من وقف اطلاق النار وعودة نقاط التفتيش الحدودية لسلطات كييف والافراج عن رهائن ومنهم مراقبون من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وتنفي موسكو مساعدة المسلحين وتقول إن الحكومة الأوكرانية الموالية للغرب هي التي تحض على العنف.

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