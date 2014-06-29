تنظيم "الدولة الإسلامية" يعلن قيام ما سماه "الخلافة"

أعلن أبو محمد العدناني المتحدث باسم تنظيم " الدولة الإسلامية في العراق والشام" عن قيام الخلافة الإسلامية وتنصيب خليفة عليها وهو أبو بكر البغدادي وأسمه الحقيقي كما قال العدناني هو (عبدالله الإبراهيم عواد السامرائي). وأضاف العدناني في تسجيل صوتي أن مُسمى دولة العراق والشام يلغى ويقتصر على اسم "الدولة الإسلامية"، داعياً الفصائل الجهادية في مختلف أنحاء العالم لمبايعته.

ورأى تشارلز ليستر المحاضر الزائر في مركز بروكينجز في الدوحة أن هذه الخطوة لها أهمية كبيرة وقال إن اعلان الخلافة ربما يكون أهم تطور في "الجهاد العالمي" منذ 11 سبتمبر أيلول وأضاف " أن وقع هذا الإعلان سيكون عالميا لأن الجماعات التابعة للقاعدة والجماعات المستقلة سيتعين عليها الان أن تختار بين تأييد الدولة الاسلامية والانضمام إليها أو معارضتها".

وكان قد اجتاح مقاتلون من التنظيم مدينة الموصل العراقية الشهر الماضي وتقدموا باتجاه بغداد، كما سيطر مقاتلو التنظيم على مناطق في شمال شرق سوريا بطول الحدود مع العراق.