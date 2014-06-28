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عشرة قتلى في انهيار مبنى بالعاصمة الهندية

28/6/2014

ذكرت مصادر من الشرطة الهندية أن عشرة أشخاص على الاقل من بينهم خمسة أطفال لقوا مصرعهم السبت عندما انهار عقار  سكني مؤلف من ثلاثة طوابق بالعاصمة الهندية. وقال مسئول الشرطة مادهور فيرما إن جهود الإنقاذ مستمرة لإنقاذ الأشخاص  المدفونين تحت أنقاض المبنى، وتم حتى الآن انتشال 14 شخصاً من تحت  الأنقاض.

وأوضح فيرما أن " المبنى المنهار تم تشييده منذ نحو 50 عاما، وكان يسكن  فيه عدد من الأسر ".  وقال راجيش بهاتيا المسؤول بمؤسسة البلدية بنيودلهي إنه ربما يكون سبب  الانهيار هو تشييد  مبنى غير قانوني في قطعة الأرض المجاورة.

في السياق ذاته ذكرت محطة " إن.دي.تي.في " التليفزيونية أن مبنى لا يزال  تحت الإنشاء يضم 12 طابقا انهار بمدينة تشيناي بجنوبي الهند، ويعتقد أن  نحو 50 شخصا ما زالوا مدفونين تحت الأنقاض. 

جدير بالذكر أن انهيارات المباني مسألة  شائعة في الهند لعدم اتباع  معايير البناء السليمة ورداءة نوعية مواد البناء، وكان قد توفي أكثر من 60 شخصا في أيلول/سبتمبر الماضي بمدينة مومباي عندما انهار أحد البنايات  السكنية.

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