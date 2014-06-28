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صاروخ أطلق من غزة يشعل حريقا في مصنع بجنوب إسرائيل

28/6/2014

أصاب صاروخ أطلق من قطاع غزة مصنعا في جنوب إسرائيل مساء السبت وأشعل به حريقاً لكن مسؤولين إسرائيليين يقولون إنه لم تحدث اصابات خطيرة. وقال مسؤولون فلسطينيون في غزة إن دبابات إسرائيلية ردت بإطلاق النار على الجزء الشمالي من القطاع الساحلي لكن لم تقع إصابات.

وقال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية ميكي روزنفيلد أن النيران اشتعلت في المبنى وإن طواقم الإنقاذ تقوم بعملها في الموقع  وأنه تمت السيطرة على الحريق على ما يبد، مضيفة أن خدمة الاسعاف الاسرائيلية انها عالجت ثلاثة أشخاص من جروح طفيفو

وفي وقت سابق فجر السبت شنت طائرات حربية إسرائيلية ، سلسلة غارات على 4 أهداف في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، دون أن يتم الإعلان عن وقوع إصابات، وقد استهدف صاروخ موقعا عسكريا تابعا لكتائب "عز الدين القسام" الجناح المسلح لحركة "حماس".  جنوبي مدينة غزة. وفي المقابل توعدت حركة حماس ب" رد فعل عنيف" ضد التصعيد الإسرائيلي على غزة

وقال شهود عيان، إن المقاتلات الإسرائيلية استهدفت "غرفة خرسانية" في أرض زراعية في بلدة "بني سهيلا" شرقي مدينة "خانيونس" جنوبي قطاع غزة،

وقصفت الطائرات الإسرائيلية بـ6 صواريخ موقعا للشرطة البحرية على الطريق الساحلي لبلدة "الزوايدة" وسط قطاع غزة، كما استهدفت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي بصاروخين أرضاً خالية في مخيم النصيرات للاجئين الفلسطينيين وسط القطاع.

من ناحية أخرى أصيب فتى فلسطيني من مخيم الدهيشة، جنوب محافظة بيت لحم ، بجروح خلال اقتحام قوات الاحتلال للمخيم، فيما تم اعتقال 4 فلسطينيين آخرين.

وصرح مصدر أمني فلسطيني بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الدهيشة، حيث اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال التي استخدمت الرصاص وقنابل الغاز والصوت، ما تسبب بإصابة فتى "15 عاما" بشظايا، نُقل على إثرها إلى مستشفى بيت جالا لتلقي العلاج، إضافة إلى وقوع عدد آخر من حالات الاختناق نتيجة إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز السام.

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