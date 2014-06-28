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روسيا ترجئ إطلاق صاروخ فضائي

28/6/2014

قالت وكالة الإعلام الروسية للأنباء, إن روسيا أرجأت إطلاق صاروخ فضائي يمثل أحدث تصاميمها للمركبات الفضائية منذ العهد السوفييتي للمرة الثانية السبت.

وأرجأت روسيا إطلاق الصاروخ أنجارا الجمعة, بعد تعطل أداة دفع المركبة أثناء العد التنازلي النهائي الذي كان يتابعه الرئيس فلاديمير بوتين عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من الكرملين.

والصاروخ من صنع مركز خرونيتشيف الفضائي, ويمثل اختباراً مهماً لقدرة روسيا على إصلاح صناعة الفضاء بها, بعد تأثرها سلباً بهجرة العقول الروسية وسنوات من خفض الميزانية.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن مركز خرونيتشيف "ستتم إزالة الصاروخ من على منصة الإطلاق ونقله إلى موقع فني لإجراء تحليل شامل" مضيفة أن الموعد الجديد للإطلاق لن يتحدد قبل إجراء الفحوص.

واستغرق تصنيع أنجارا أكثر من 20 عاماً ويمثل محور خطة بوتين لإصلاح صناعة الفضاء الروسية ومسعى لإطلاق الأقمار الصناعية من الأراضي الروسية لوقف الاعتماد على جمهوريات سوفييتية سابقة.

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