جرحى في قصف طائره من دون طيار في الموصل

قصفت طائره من دون طيار مبنى رئاسة الصحة من الجانب الغربي في الموصل، وأدى إلى سقوط من ثلاثة إلى عشرة جرحى جراء القصف.

وقال مسؤولون بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون", إن طائرات أمريكية مسلحة حلقت فوق العراق, والهدف من طلعاتها هو جمع المعلومات وضمان سلامة الأفراد الأمريكيين على الأرض وليس تنفيذ ضربات.

وقال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي للصحفيين "ما أقوله لكم هو أن طائراتنا سواء بطيار أو بدون طيار مستمرة في التحليق فوق العراق, بناء على طلب الحكومة العراقية ومعظمها لأغراض الاستطلاع. وأضاف "بعض هذه الطائرات مسلحة".

وتابع قائلاً: "السبب في أن بعض هذه الطائرات مسلحة هو لأسباب تتصل بحماية القوة بعد أن أرسلنا إلى البلاد بعض المستشارين العسكريين والذين سيكون هدفهم العمل خارج حدود السفارة."

وزادت الولايات المتحدة عدد الطلعات الجوية الاستطلاعية سواء بطائرات بطيار أو بدون طيار إلى ما بين 30 و35 في اليوم, لمساعدة حكومة نوري المالكي على صد تقدم مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام.

وبعد أكثر من عامين ونصف العام من انسحاب القوات الأمريكية استبعد البيت الأبيض إرسال قوات للقتال في العراق لكنه أرسل مستشارين عسكريين. وأضاف إنه سيدرس القيام بضربات جوية ضد المتشددين الذين سيطروا على مدن وبلدات في شمال وغرب العراق.

وقال مسؤولون أمريكيون, إن معلومات المخابرات الأمريكية بشأن تقدم تنظيم الدولة الإسلامية تتحسن لكن استكمال صورة مفصلة للتهديد سيستغرق أسابيع وأن أي ضربات محتملة لا تبدو وشيكة.

وتسعى إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى تسريع عملية تسليم الأسلحة الأمريكية التي يشتريها العراق من الولايات المتحدة.

وقال كيربي, إن العراق طلب 800 صاروخ هيلفاير جو-أرض الذي يمكن طائرات الهليكوبتر من استهداف الدبابات وغيرها من المركبات المدرعة بالإضافة إلى مئات من صواريخ التي ستسلم للبلاد في الأسابيع القادمة.