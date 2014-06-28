تفجير مفخخة بدوما السورية وقصف على درعا

قال ناشطون والمرصد السوري لحقوق الإنسان السبت إن 15 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وجرح العشرات بتفجير سيارة مفخخة في مدينة دوما بـريف دمشق. في حين هزت انفجارات عنيفة مدينة البوكمال بريف دير الزور، جراء اشتباكات بين تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" وكتائب من المعارضة.

وفي القلمون هز انفجار هز سوقا شعبية، وأشار إلى أن الحادثة تعتبر الثانية من نوعها في غضون أسبوعين. وأشارت شبكة سوريا مباشر إلى أن ناشطين يتهمون تنظيم الدولة بهذا التفجير.

في غضون ذلك، شن الجيش السوري غارتين جويتين على حي جوبر بـدمشق، كما قصف بقذائف الهاون بلدة المليحة، وألقى برميلا متفجرا على مدينة داريا بريف دمشق.

في المقابل، استهدفت كتائب المعارضة بمضادات الطيران نقاط تمركز جيش النظام في بلدة المليحة بريف دمشق.

وقال اتحاد تنسيقيات الثورة السورية في درعا إن طائرات النظام شنت غارات جوية على مدن وبلدات المحافظة. في حين سقط أحد البراميل المتفجرة على مخيم درعا، كما جددت قوات النظام قصفها لبلدات نوى والغارية الغربية، مما أسفر عن دمار واسع في الأحياء السكنية.

من جهة أخرى، دارت اشتباكات السبت في المنشية بدرعا البلد بين كتائب المعارضة وقوات النظام السوري التي حاولت اقتحام الحي، إلا أن مقاتلي المعارضة تصدوا لها بعد معارك أسفرت عن سقوط قتلى من الطرفين وسط قصف استهدف تجمعات لقوات النظام في الحي بالصواريخ.

وفي دير الزور، قال ناشطون إن انفجارات عنيفة هزت مدينة البوكمال جراء الاشتباكات الدائرة بين تنظيم "الدولة الإسلامية" وفصائل المعارضة. ولفتت إلى وقوع قتلى وجرحى، في حين قالت مسار برس إن كتائب المعارضة تسيطر على مدينة البوكمال بريف دير الزور إثر اشتباكات مع تنظيم الدولة.

ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في حصيلة أولية السبت مقتل 24 شخصا بينهم سبعة أطفال، واثنان تحت التعذيب.