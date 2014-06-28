تصميم برازيلي لانتزاع أولى بطاقات دور الثمانية

يتطلع منتخب البرازيل, صاحب الأرض إلى أن يصبح أول فريق يبلغ دور الثمانية بنهائيات كأس العالم لكرة القدم في مباراته اليوم أمام تشيلي.

وبدأت البرازيل التي تتطلع للفوز بكأس العالم للمرة السادسة في الظهور بشكل قوي بعدما فازت 4-1 على الكاميرون في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وأطاحت البرازيل بغريمتها تشيلي في كأس العالم 2010 كما فازت تسع مرات في آخر عشر مواجهات بينهما, لكن هذه المرة يبدو منتخب تشيلي أقوى حتى أنه تفوق على إسبانيا حاملة اللقب ضمن منافسات دور المجموعات.

وستحاول أوروغواي تعويض استبعاد مهاجمها لويس سواريز عندما تلتقي مع كولومبيا المتألقة في المباراة الثانية بدور الستة عشر في مواجهة أخرى بين منتخبين من قارة أمريكا الجنوبية.

وقد عوقب سواريز بالاستبعاد من كأس العالم وبالابتعاد عن كرة القدم لمدة أربعة أشهر بعدما عض الإيطالي جيورجيو كيليني خلال مباراة أوروجواي الأخيرة في واقعة مثيرة للجدل.