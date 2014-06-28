القاعدة تشن هجوما ضد الجيش في اليمن

صورة أرشيفية

قتل جنديان وأصيب ثلاثة في مواجهات مع مسلحين من تنظيم القاعدة شنوا هجوما على موقع للجيش السبت في جنوب شرق اليمن، بحسب ما أعلن مسؤول عسكري.

وأفاد المسؤول بأن المعارك وقعت فجرا في محافظة حضرموت واستمرت قرابة الساعة، مشيرا من جهة أخرى إلى مقتل أربعة مهاجمين.

ووقعت هذه الصدامات بعد يومين من هجوم لمجموعة من تنظيم القاعدة على مطار "سيئون" -ثاني كبرى مدن محافظة حضرموت- لقي خلاله ثمانية جنود وتسعة مدنيين مصرعهم.

تزامن وقوع الهجوم الأخير في وقت كانت تحط فيه طائرة بالمطار، لكن عملية إجلاء الركاب نجحت واستعاد الجيش لاحقا سيطرته على المطار.

من جهة أخرى ، أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي –في خطاب بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل- أن الواجب الوطني والديني يفرض على الجميع أن يكونوا يداً بيد، وعلى قلب رجل واحد في محاربة "الإرهاب" واستئصال شأفته الخطيرة، وقال إن المعركة الواسعة ضد "الإرهاب" مستمرة", معتبرا أن "اليمن بجيشه وأمنه وشعبه يحارب "الإرهاب" نيابة عن العالم، وأن معركته التي تصدرتها القيادات العسكرية، وكانت في الصفوف الأولى لحملة الجيش والأمن بمؤازرة الشعب بكل فئاته لم تدك "أوكار الإرهاب" في محافظتي أبين وشبوة وحضرموت والبيضاء وتلاحق قياداتها ومخططي الاغتيالات في صنعاء فحسب وإنما اجهضت "مشروع الإرهابيين" في إقامة معسكر تدريب عالمي لهم في اليمن"، على حد قوله.