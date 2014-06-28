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البرازيل تتفوق على تشيلي بركلات الترجيح

28/6/2014

تأهل المنتخب البرازيلي لدور الثمانية في نهائيات كأس العالم لكرة القدم المقامة على أرضها، بعدما تغلب بركلات الترجيح على المنتخب التشيلي في ملعب (بيلو هوريزونتي) السبت. وجاء فوز البرازيل بعد انقضاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل واحد لواحد.

وأهدر مدافع تشيلي جونزالو خارا ركلة الترجيح الخامسة لتشيلي ليضيع أمل بلاده في تحقيق مفاجأة.

وسجل للبرازيل في ركلات الترجيح ديفيد لويز ومارسيلو ونيمار، فيما سدد ويليان خارج المرمى تماما. وتصدى الحارس التشيلي كلاوديو برافو للركلة التي نفذها هالك.

فيما سجل تشارلز ارانجيز ومارسيلو دياز لتشيلي وتصدى جوليو سيزار لأول ركلتين من ماوريسيو بينيا واليكسيس سانشيز، بينما اصطدمت ركلة خارا بالقائم.

ومن ركلة ركنية نفذها نيمار في الدقيقة 18، هيأ تياجو سيلفا الكرة إلى لويز الذي أودعها داخل المرمى من مدى قريب رغم ضغط خارا لاعب تشيلي.

واستغل ادواردو فارجاس خطأ مشتركا بين هالك ومارسيلو في الناحية اليسرى، ولعب الكرة إلى سانشيز داخل منطقة الجزاء الذي سدد الكرة في الزاوية البعيدة لمرمى الحارس سيزار في الدقيقة 32.

فيما ألغى الحكم الإنجليزي هاوارد ويب هدفا للبرازيل سجله هالك؛ بداعي أنه سيطر على الكرة بيده.

وسيطرت البرازيل على مجريات اللعب في الشوط الثاني، والوقت الإضافي لكن تشيلي كانت قريبة من خطف الفوز في الدقيقة الأخيرة بعد أن ردت العارضة تسديدة بينيا.

وفي الدور القادم، ستلعب البرازيل -التي فازت على تشيلي 3-صفر في الدور ذاته قبل أربع سنوات في جنوب أفريقيا-  في دور الثمانية مع الفائز من كولومبيا وأوروغواي.

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