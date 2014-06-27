كيلليني يصفح عن سواريز وينتقد عقوبة الفيفا ضده

أكد المدافع الإيطالي جورجو كيلليني الجمعة أنه يعتزم الصفح عن لويس سواريز مهاجم منتخب أوروجواي، الذي تلقى عقوبة إيقاف طويلة بعد أن أقدم على عضه في كتفه خلال مباراة الفريين في مونديال البرازيل. حيث سبق لسواريز أن تعرض للإيقاف مرتين من قبل بسبب عض أحد اللاعبين المنافسين.

وكتب كيلليني مدافع يوفنتوس عبر صفحته الشخصية على الانترنت "بالنسبة لي لا توجد مشاعر فرحة أو ثأر أو غضب ضد سواريز بسبب الحادث الذي وقع، الأمر انتهى داخل الملعب، ما يبقى هو الغضب وخيبة الأمل لخسارة المباراة".

وتعرض سواريز نجم ليفربول الإنجليزي للإيقاف تسع مباريات والحرمان من ممارسة أي أنشطة تتعلق بكرة القدم طوال أربعة أشهر لتورطه في عض كتف كيلليني.

ولم يلحظ حكام المباراة الواقعة التي حدثت في الدقيقة 79 من المباراة التي فازت فيها أوروجواي على إيطاليا بهدف نظيف، ليتأهل الفريق عن إثرها إلى دور الستة عشر لكأس العالم في الوقت الذي ودع فيه الازوري البطولة مبكرا.

وأشار كيلليني "في الوقت الراهن كل تفكيري يتعلق بـ(لويس) وعائلته لأنهم سيواجهون فترة عصيبة للغاية". واعترف كيلليني بأن عقوبة الفيفا ضد سواريز قاسية جدا، وأنه كان يتمنى أن يستمر اللاعب مع منتخب أوروجواي في كأس العالم.