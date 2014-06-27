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بوتين يدعو لهدنة طويلة في أوكرانيا

27/6/2014

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة إلى وقف إطلاق نار طويل الأمد في أوكرانيا بما يسمح بإجراء محادثات بين ممثلي السلطات في كييف والمناطق الشرقية حيث يقوم "انفصاليون" بتمرد مسلح، وأضاف خلال مناسبة دبلوماسية بالكرملين "نسعى جاهدين إلى مساعدة عملية السلام."

وذكر بوتين أن العنف في أوكرانيا أجبر عشرات الألاف من الأوكرانيين على طلب اللجوء إلى دول منها روسيا.

من جهة ثانية هدد مسؤولون روس أوكرانيا الجمعة "بعواقب وخيمة" وإجراءات اقتصادية نتيجة لتوقيع اتفاقية بين كييف والاتحاد الأوروبي.

وكان الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو قد حذر من عدم تمديد الهدنة الحالية بعدما تنتهي مساء الجمعة إذا فشلت محادثات السلام مع "الانفصاليين"  الموالين لروسيا في الوصول إلى نتيجة إيجابية.

ومارست الحكومات الغربية خلال الأيام الماضية المزيد من الضغوط على بوتين لاتخاذ خطوات لنزع سلاح "المتمردين"  الذين تتهمهم كييف بخرق الهدنة مرة تلو الأخرى. وتهدف الهدنة إلى إعطاء الجانبين الوقت لإيجاد حل سياسي للأزمة.

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