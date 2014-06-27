الموقع الأمريكي الأشهر للانتحار قد يفقد جاذبيته

أصبح جسر جولدن بريدج في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا أقل جاذبية لمن يحاولون التخلص من حياتهم حيث يدرس المسؤولون المحليون خطة لإقامة حواجز ونشر شبكة تحت الجسر التاريخي البرتقالي اللون لإنقاذ القافزين من فوق الجسر قبل سقوطهم في الماء.

ومنذ افتتاح جسر جولدن جيت عام 1937 قفز من فوقه 1600 منتحر ويقول مسؤولون أنه يعد ثاني أكبر نقطة جاذبة في العالم للمنتحرين بعد جسر نهر نانجينغ يانجتسي في الصين.

وظلت خطة إقامة الحواجز لمنع المنتحرين محل نقاش طوال عشرات السنين بعد أن قال معارضون أنها ستشوه جمال الجسر.

وقال السناتور الديمقراطي داريل ستاينبرج داعياً لتأييد الخطة "هذا الجسر أيقونة ترمز إلى الجمال والتناسق ويجب عدم الربط بينه وبين الانتحار بعد الآن".

وتقترع اليوم الجمعة هيئة مديري جسر جولدن جيت والطرق السريعة والنقل في سان فرانسيسكو على قرار لتمويل المشروع الذي تفاوض عليه ستاينبرج مع مشرعي سان فرانسيسكو من الأموال الاتحادية وفي حالة الموافقة سيتم البدء في تنفيذ الخطة التي تمت الموافقة عليها مبدئياً منذ ثماني سنوات.

وفي العام الماضي وحده انتحر 48 شخصاً من فوق الجسر الشهير.