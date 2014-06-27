البث الحي
منوعات

الموقع الأمريكي الأشهر للانتحار قد يفقد جاذبيته

27/6/2014

 أصبح جسر جولدن بريدج في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا أقل جاذبية لمن يحاولون التخلص من حياتهم حيث يدرس المسؤولون المحليون خطة لإقامة حواجز ونشر شبكة تحت الجسر التاريخي البرتقالي اللون لإنقاذ القافزين من فوق الجسر قبل سقوطهم في الماء.

ومنذ افتتاح جسر جولدن جيت عام 1937 قفز من فوقه 1600 منتحر ويقول مسؤولون أنه يعد ثاني أكبر نقطة جاذبة في العالم للمنتحرين بعد جسر نهر نانجينغ يانجتسي في الصين.

وظلت خطة إقامة الحواجز لمنع المنتحرين محل نقاش طوال عشرات السنين بعد أن قال معارضون أنها ستشوه جمال الجسر.

وقال السناتور الديمقراطي داريل ستاينبرج داعياً لتأييد الخطة "هذا الجسر أيقونة ترمز إلى الجمال والتناسق ويجب عدم الربط بينه وبين الانتحار بعد الآن".

وتقترع اليوم الجمعة هيئة مديري جسر جولدن جيت والطرق السريعة والنقل في سان فرانسيسكو على قرار لتمويل المشروع الذي تفاوض عليه ستاينبرج مع مشرعي سان فرانسيسكو من الأموال الاتحادية وفي حالة الموافقة سيتم البدء في تنفيذ الخطة التي تمت الموافقة عليها مبدئياً منذ ثماني سنوات.

وفي العام الماضي وحده انتحر 48 شخصاً من فوق الجسر الشهير.

المزيد من منوعات

الإعلامي المغربي صلاح الدين الغماري يتصدر غوغل عربيا عقب وفاته المفاجئة

الإعلامي المغربي صلاح الدين الغماري (وسائئل التواصل)

"ميسي يركع أمام رونالدو".. شقيقة نجم الكرة البرتغالي تثير جدلا واسعا

النجمان العالميان- ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو(رويترز)

في مواجهة كورونا.. موريتانيا تنظم حملة "بالقرآن نرفع البلاء"

موريتانيا تواجه خطر الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد (الأناضول)

أهم مجلة علمية أمريكية تنشر نتائج التجارب السريرية للقاح فايزر.. ماذا قالت؟

وتشكل مصادقة لجنة من الوكالة الأمريكية للأدوية تأكيداً إضافياً لنتائج التجارب (رويترز)
الأكثر قراءة

لفشله في قراءة نص اليمين.. إقالة نائب وزير قبل تسلم منصبه (فيديو)

تنزانيا..إقالة نائب وزير التعدين قبل تسلم منصبه(مواقع التواصل)

عقوبات أوربية وأمريكية ضد تركيا.. وأنقرة ترفض "لغة التهديد"

اجتماع قادة الاتحاد الأوربي في بروكسل (روتيرز)

صحيفة إيطالية تكشف تفاصيل روايات الشهود الرئيسيين في قضية مقتل ريجيني

الباحث الإيطالي جوليو ريجيني اعتقل في يناير 2016 في مصر وعُثر عليه قتيلا بعدها بأيام

من أذربيجان.. أردوغان يوجه رسالة لأرمينيا (فيديو)

(الجزيرة)