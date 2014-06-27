السيسي و رئيس وزراء أثيوبيا يصدران بياناً للتعاون المشترك

أكدت مصر وأثيوبيا التزامهما المتبادل فى علاقات البلدين الثنائية بمبادىء التعاون والاحترام المتبادل وحسن الجوار واحترام القانون الدولى وتحقيق المكاسب المشتركة .

جاء ذلك فى بيان مشترك صادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس وزراء أثيوبيا هيلى ماريام ديسالين حول مباحثات القمة التى جرت بينهما فى مالابو أمس ، وأعلنه وزيرالخارجية سامح شكرى ونظيره الأثيوبى تواضروس أدهانوم فى مؤتمر صحفى عالمى اليوم .

ويؤكد البيان المشترك الذى يرسى دعائم فصل جديد للعلاقات الثنائية وعلى صعيد التعاون الإقليمى أن الجانبين المصرى والأثيوبى اتفقاً على البدء الفورى فى الإعداد لانعقاد اللجنة الثنائية المشتركة خلال ثلاثة اشهر ، كما أكد الطرفان على محورية نهر النيل كمورد أساسى لحياة الشعب المصرى ووجوده ، وإدراكهما لاحتياجات الشعب

الأثيوبى التنموية .

وأشار البيان الذى تناوب الوزيران تلاوته إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس وزراء أثيوبيا قررا تشكيل لجنة عليا تحت إشرافهما المباشر لتناول كافة جوانب العلاقات الثنائية والإقليمية فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، فقد اتفقا وفقاً للبيان المشترك فى هذا الإطار على ما يلى فيما يتعلق باستخداماتهما المائية :

1- احترام مبادىء الحوار والتعاون كأساس لتحقيق المكاسب المشتركة وتجنب الأضرار ببعضهم البعض .

2- أولوية إقامة مشروعات إقليمية لتنمية الموارد المالية لسد الطلب المتزايد على المياه ومواجهة نقص المياه .

3- احترام مبادىء القانون الدولى .

4- الاستئناف الفورى لعمل اللجنة الثلاثية حول سد النهضة بهدف تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية ، واحترام نتائج الدراسات المزمع إجراؤها خلال مختلف مراحل مشروع السد .

5- تلتزم الحكومة الأثيوبية بتجنب أى ضرر محتمل من سد النهضة على استخدامات مصر من المياه.

6- تلتزم الحكومة المصرية بالحوار البناء مع أثيوبيا ، والذى يأخذ احتياجاتها التنموية وتطلعات شعب أثيوبيا بعين الاعتبار .

7- الدولتان تلتزمان بالعمل فى إطار اللجنة الثلاثية بحسن النية وفى إطار التوافق.

وقد اتفق الجانبان على البدء الفورى فى تنفيذ هذا البيان بروح من التعاون والنوايا الصادقة.