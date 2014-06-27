السيستاني يدعو لاختيار الرئاسات الثلاث قبل الثلاثاء المقبل

حث المرجع الشيعي علي السيستاني من خلال خطبة الجمعة التي ألقاها عبد المهدي الكربلائي في كربلاء قادة الكتل السياسية إلى الاتفاق على تسمية رئيس للوزراء ورئيس للبلاد ورئيس للبرلمان قبل انعقاد المجلس يوم الثلاثاء القادم.

حيث جاء في خطبة الكربلائي " أن تسمية الرئاسات الثلاث يجب أن تتحقق قبل انعقاد البرلمان الجديد لأنها ستكون مقدمة للحل السياسي الذي يتطلع إليه الجميع في الوقت الحاضر".

وشدد السيستاني على أن البرلمان الجديد يجب أن يبدأ العمل ويشرع في عملية تشكيل حكومة جديدة.

جدير بالذكر أن القوى السياسية تواجه ضغوط دولية وداخليةكبيرة في سبيل تشكيل الحكومة لكن المالكي يصر على تشكيل حكومة بأغلبية سياسية وليست شاملة لكل المكونات السياسية والأثنية كما يسعى للفوز بولاية ثالثة في منصبه. فيما يتخوف البعض من حدوث تطورات أمنية تحول دون تحقيق انعقاد الجلسة أو عدم اكتمال نصاب الجلسة يوم الثلاثاء وسط دعوات شعبية إلى مقاطعة الجلسة احتراماً لضحايا القصف الجوي لجيش نوري المالكي.

يذكر أن علي السيستاني قد ناشد العراقيين في وقت سابق من الشهر الحالي التطوع لمقاتلة الدولة الإسلامية في العراق والشام التي استطاعت السيطرة على مساحات كبيرة من العراق منذ التاسع من شهر يونيو الجاري.

ميدانيا، قالت مصادر أمنية عراقية إن تسعة أشخاص بينهم نساء وأطفال قتلوا في قصف شنته مروحيات الجيش العراقي على بلدة المنصورية شمال شرق محافظة ديالى.

وأضافت المصادر أن البلدة تشهد منذ يومين اشتباكات عنيفة بين المسلحين، الذين تمكنوا من السيطرة عليها، ومليشيات مدعومة من قبل السلطات تساندها مروحيات تحاول استعادة السيطرة على البلدة.

كما قصفت المروحيات جامعة تكريت بمحافظة صلاح الدين لليوم الثاني بعد عمليات إنزال لقوات الجيش أعقبتها اشتباكات قتل فيها عدد كبير من المسلحين.