الجزائر تنتفض عبر بوابة روسيا وتتأهل للدور الثاني

تأهل منتخب الجزائر عن جدارة واستحقاق إلى دور الـ 16 من نهائيات كأس العالم بالبرازيل، بعد تعادله 1-1 مع المنتخب الروسي، ليحتل المركز الثاني خلف منتخب بلجيكا في المجموعة الثامنة.

وتقدم المنتخب الروسي مبكراً في الدقيقة السادسة عبر لاعبه كوكورين، لكن اللاعب الجزائري إسلام سليماني سجل هدف التعادل في الدقيقة 60 ليتأهل الخضر إلى دور ال16 ويواجهون المنتخب الألماني.

ولم يلبث المنتخب الجزائري أن دخل أجواء المباراة، حتى فاجأهم الروس عبر هدف مبكر سجله اليكساندر كوكورين في الدقيقة السادسة، مستفيداً من عرضية كومباروف، وسط سوء الرقابة وهو الخطأ المتكرر من الدفاع الجزائري خلال البطولة.

وبعد هذا الهدف، عاد الروس إلى مناطقهم، واندفع الجزائريون إلى الآمام باحثين عن التألق، فطرق جابو وسليماني وفيجولي كل الأبواب باحثين عن صناعة هدف ، لكن تنظيم الدفاع الروسي منعهم من تحقيق ذلك وعزل سليماني بطريقة ناجحة داخل الصندوق، فكانت بعض التسديدات الجزائرية التي لم ترتق لدرجة تهديد مرمى الحارس ايجور اكينفييف.

سيطرة الجزائر وتفوقها بالاستحواذ لم تثمر عن هدف التعادل، لينتهي الشوط الأول بتقدم الروس 1-0.

ومع بداية الشوط الثاني، كاد الروس أن يحسموا الأمور، فمع تبادل تمريرات بين ساميدوف وكوكورين، لينفرد الأول بالحارس مبولحي الذي تألق وتصدى للهجمة ليبقي على بعض الأمل لزملائه بالعودة خلال ما تبقى من دقائق المباراة.

عمد فريق فابيو كابيلو إلى ارتكاب عدد كبير من الأخطاء أمام لاعبي الجزائر لإيقاف هجماتهم، مما عرضهم لإنذارين ، وكان إحداهما السبب بركلة حرة غير مباشرة، حولها سليماني برأسية رائعة هدفاً للتعادل في الدقيقة 60.

هدف الجزائر أجبر الروس على التقدم، فوجهوا أكثر من تسديدة خلال 10 دقائق بعد هدف سليماني، لكن مبولحي تعامل مع كل هذه الكرات بتألق ملفت.

وانتهت المباراة بتعادل الجزائر 1-1 مع روسيا، وهي النتيجة التي أعطت المنتخب العربي التأهل الأول في تاريخه إلى دور ال16 ليواجه المنتخب الألماني الذي تصدر مجموعته برصيد 7 نقاط.