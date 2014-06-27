استشهاد فلسطينيين اثنين في غارة إسرائيلية غرب غزة

استشهد فلسطينيان الجمعة في غارة إسرائيلية غربي مدينة غزة بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية. وذكرت المصادر أن الغارة استهدفت بصاروخ سيارة مدنية كان يستقلها ناشطان ما أدى إلى مقتلهما على الفور وذلك في مخيم الشاطئ للاجئين غربي غزة.

بحسب المصادر فإن الشهيدين هما محمد الفصيح وأسامة الحسومي، فيما لم يعقب الجيش الإسرائيلي على الحادثة على الفور.

وكان خمسة فلسطينيين أصيبوا صباح الجمعة في قصف مدفعي إسرائيلي عقب انفجار عبوة ناسفة استهدفت قوات الاحتلال في أطراف مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة ما أحدث أضرارا بآلية عسكرية اسرائيلية.

من جانبه قالت قوات الاحتلال الإسرائيلي إن عبوة ناسفة انفجرت صباح اليوم لدى مرور إحدى دورياته قرب السياج الأمني دون وقوع اصابات الأمر الذي ردت عليه الدورية بإطلاق النار باتجاه موقع الانفجار في الطرف الفلسطيني.

ويشهد قطاع غزة توترا متقطعا زادت حدته منذ اختفاء ثلاثة مستوطنين قرب الخليل في جنوب الضفة الغربية منذ 12 من الشهر الجاري.