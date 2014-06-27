أوكرانيا توقع اتفاق شراكة مع أوروبا.. وموسكو تهدد

وقعت أوكرانيا وجورجيا ومولدوفا اليوم الجمعة اتفاقيات مهمة لتعزيز علاقاتها بالاتحاد الأوروبي خلال قمة تعقد في بروكسل على الرغم من تحذيرات روسية بأن هذه الخطوة يمكن أن تجلب عواقب.

ووقع رئيس أوكرانيا بترو بوروشينكو على بنود التجارة الحرة في إطار الاتفاق بين بلاده والاتحاد الأوروبي بعد التوقيع على الفصول السياسية في آذار/مارس الماضي.

وساهم رفض سلفه للتوقيع على الاتفاق العام الماضي في تفاقم الأزمة الحالية في البلاد.

ومن جانبهما وقعتا جورجيا ومولدوفا اتفاقاتهما مع الاتحاد الاوروبي , وتطمح الدولتان في الانضمام إلى الاتحاد في نهاية المطاف على الرغم من افتقار الحماسة للتوسع بين الدول الأعضاء بالكتلة وعددها 28 دولة.

وقال رئيس وزراء مولدوفا إيوري ليانكا في حدث أقامته مؤسسة بحثية في بروكسل الخميس إن التوقيع على الاتفاقيات اليوم الجمعة "مرحلة مهمة للغاية في تنميتنا وأيضا على جدول أعمالنا الاوروبي لكن هذا ليس الهدف النهائي قطعا".

وأضاف "الاندماج مع الاتحاد الأوروبي يجعل مولدوفا أكثر استقراراً وازدهاراً" مشيراً إلى أن بلاده تعتزم تقديم طلب للانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي قبل نهاية عام 2015 .

لكن روسيا حذرت من أن الاتفاقيات التي سيجرى التوقيع عليها في بروكسل تتعارض مع منطقة للتجارة الحرة التي أقامتها مع دول من بينها مولدوفا وأوكرانيا.

و من جانبها قالت الخارجية الروسية أنه سيترتب على توقيع أوكرانيا على هذة الاتفاقيات تبعات خطيرة من شأنها أن تزيد من تفاقم الأوضاع في المنطقة , وهددت بالرد باتخاذ إجراءات مثل رفع التعريفات الجمركية وفرض عمليات تفتيش صارمة على الواردات.