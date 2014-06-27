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أوباما يطلب تخصيص نصف مليار دولار للمعارضة السورية

27/6/2014

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، إن وزير الدفاع تشاك هاغل طلب من معاونيه وضع خطط أكثر تفصيلاً لتدريب وتسليح مقاتلي المعارضة السورية المعتدلة إذا وافق الكونغرس على تمويل طلب الرئيس باراك أوباما.

وطلب الرئيس الأميركي أوباما في وقت سابق اليوم من الكونغرس الموافقة على مبلغ 500 مليون دولار لتمويل مثل هذه المهمة.

وقال المتحدث باسم البنتاغون  جون كيربي، إن "الأموال ستسمح للجيش الأمريكي بأن يدرب ويجهز على نحو ملائم العناصر المنتقاة بالمعارضة المسلحة السورية المعتدلة", وأضاف أن الوزير "أصدر تعليمات إلى معاونيه للبدء بوضع خطط أكثر تفصيلاً لتنفيذ مهمة التدريب والتجهيز إذا وافق الكونغرس".

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