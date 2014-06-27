أمريكا توقف إنتاج الألغام المضادة للأفراد

أعلنت الولايات المتحدة الجمعة خلال مؤتمر مراجعة لمعاهدة حظرالألغام في موزامبيق أنها لن تنتج ألغاما أرضية مضادة للأفراد بعد الآن أوتسعى لحيازتها لتمهد بذلك الطريق للانضمام لمعاهدة دولية لحظر الألغام.

لكن إدارة الرئيس الامريكي باراك أوباما لم تصرح بأنها ستدمرمخزونها الضخم من الألغام المضادة للأفراد كما يجد بعض المراقبين إنه لم يكن كافيا لأن واشنطن احتفظت لنفسها بحق مواصلة استخدام مخزونها الحالي.

فيما أشار البيت الأبيض في بيان صحفي " نسعى بدأب لايجاد حلول تتماشى مع معاهدة أوتاوا وتتيح لنا الانضمام لها في نهاية المطاف" كما أضاف البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لن تسعى لاستبدال المخزونات منتهية الصلاحية من الألغام.

ولم تنتج الولايات المتحدة ألغاما منذ عام 1997 لكنها احتفظت لنفسها بحق مواصلة الإنتاج قبل إعلان اليوم الجمعة ولم يعرف عنها أنها استخدمت ألغاما مضادة للأفراد في المعارك منذ حرب الخليج عام 1991.

وقد أصبحت معاهدة حظر الألغام "أوتاوا" قانونا دوليا في عام 1999 تلزم الدول بتدمير مخزونها, ومساعدة ضحايا الألغام, وتوعية السكان المدنيين بمخاطر الألغام المضادة للأفراد، وقدانضمت للمعاهدة 161دولة حتى ينايرالعام الجاري، لكن لم تنضم لها كل من روسيا والصين والولايات المتحدة وكوبا وإسرائيل وباكستان وسنغافورة، ومن الدول العربية التي لم توقع لبنان وليبيا والبحرين وإيران والمغرب وعُمان ومصر والسعودية وسوريا والإمارات.

وتوقفت الولايات المتحدة عن استخدام نوع طويل المفعول من الألغام المضادة للأفراد في عام 2011 ووافقت على تدميرمخزونها الذي يصل الى 3ر1مليون لغم لكنها تحتفظ بمخزون مما يسمى بالألغام الذكية التي تملك خاصية إبطال المفعول أو التدمير الذاتي.

من جهته أبلغ الجنرال مارتن ديمبسي رئيس هيئة الأركان الأمريكية لجنة تابعة للكونجرس في مارس الماضي أن الألغام أداة مهمة في ترسانة القوات المسلحة.

أما بالنسبة للحزب الجمهوري فقد شكك بعض المشرعين الجمهوريين في مدى حكمة قرار أوباما وقال باك ماكوين رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب إن إعلان أوباما مثالي إذا كان الأمريتعلق ببيان صحفي يجعله راض عن نفسه لكنه سيء جداً بالنسبة لأمن الجيش الأمريكي.