مصر.. انتقادات لسجن صحفيين

دافعت مصر عن نظامها القضائي أثناء اجتماع في الأمم المتحدة في مواجهة انتقادات عالمية لأحكام بالسجن على صحفيين بشبكة الجزيرة الإعلامية قائلة إنها تحترم دور وسائل الإعلام ولا تعتبر الصحافة جريمة.

وحضر دبلوماسيون من أكثر من 17 دولة من بينها ثمانية أعضاء بمجلس الأمن الدولي الاجتماع الذي نظمته رابطة مراسلي الأمم المتحدة لإظهار التضامن مع صحفيي الجزيرة الثلاثة الذين حكم عليهم بالسجن المشدد بتهمة مساعدة جماعة الأخوان المسلمين التي أعلنتها مصر تنظيماً إرهابياً.

ودعت الولايات المتحدة إلى إلغاء أحكام السجن التي وصفها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بأنها شديدة القسوة.

وأبلغ أسامة عبد الخالق محمود نائب السفير المصري لدى الأمم المتحدة الاجتماع، "النظام القضائي المصري معروف عنه جيداً أن يقدم ضمانات كاملة للمتهم، لدي الثقة بأن الاجراءات القانونية ستتبع وأن العدالة ستتحقق في مثل هذه القضايا وجميع القضايا الأخرى".

وقال مدير لجنة حماية الصحفيين روبرت ماهوني نائب، إن حوالي 67 صحفيا اعتقلوا في مصر منذ الإطاحة بحكومة الرئيس السابق محمد مرسي في تموز.

وأضاف ماهوني، "تم الإفراج عن الكثيرين منهم لكن ونحن نتحدث اليوم يوجد 14 صحفيا في السجن في مصر بمن فيهم صحفيو الجزيرة الثلاثة, ذلك يجعل مصر أكبر سجان للصحفيين في العالم العربي.. أكثر من سوريا".

وأبلغ رئيس تيمور الشرقية السابق خوسيه راموس هورتا الاجتماع في الأمم المتحدة أنه يعتقد أن الوضع يمكن معالجته من خلال الدبلوماسية الخلاقة, وأضاف قائلا "أحيانا فإن زعماء مثل الرئيس المصري السيسي يحتاجون إلى مخرج. هم أعطيت لهم رسالة وسمعت رسالتهم والآن حان الوقت لإيجاد حل مرض للجميع".