مسلحون يهاجمون فندقاً في الصومال

قال سكان محليون إن مسلحين ألقوا قنابل على بوابة فندق بوسط الصومال, ثم فتحوا النار مع اقتحامهم المبنى الذي يستخدمه جنوaد صوماليون وقوات حفظ سلام من جيبوتي تابعة للاتحاد الإفريقي.

وقالت حركة الشباب إنها قتلت عدداً من الحراس والجنود في الهجوم الذي وقع في بلدة بولوباردي وهو ثاني هجوم للحركة على الفندق منذ آذار مارس الماضي.

وقال فرح نور صاحب متجر قريب من الفندق لرويترز: إن مقاتلي حركة الشباب بدأوا بإطلاق النار فور اقتحامهم المكان. وأضاف, "لا نعرف بوقوع خسائر في الأرواح, المكان الآن محاصر من قبل قوة حفظ السلام الإفريقية (اميسوم) والقوات الصومالية."

وقال الشيخ عبد العزيز أبو مصعب المتحدث باسم العمليات العسكرية للشباب لرويترز، "مجاهدونا المسلحون جيداً دخلوا وهم يرتدون زياً واحداً فندق أمالو في بولوباردي مرة أخرى. هم ينفذون المهمة ويطلقون النار."

وأضاف, "قتلنا عدداً من الحراس عند البوابة ثم قتلنا ستة من جنود جيبوتي بينهم اثنان من المسؤولين الكبار داخل الفندق. العملية انتهت بنجاح."

وأشار سبداو علي وهو زعيم محلي إلى أنه "سمح لنا برؤية المسلحين القتيلين اللذين وضعت جثتيهما بالخارج ولكننا لم نر خسائر لبعثة الاتحاد الإفريقي لحفظ السلام أو حتى للقوات الصومالية, لا يمكن لأي مدني أن يدخل الفندق".