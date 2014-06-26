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الفيفا توقف سواريز تسع مباريات

26/6/2014
سواريز بعد قيامه بعض وكيليني في المباراة (Getty-أرشيف)

عاقب الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا الخميس لويس سواريز مهاجم أوروغواي بالإيقاف تسع مباريات بعد إدانته بعض المدافع الإيطالي جيورجيو كيليني في مباراة بين منتخب أوروغواي ومنتخب إيطاليا بكأس العالم لكرة القدم المقامة حاليا بالبرازيل.

كما تم إيقاف سواريز عن ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم لأربعة أشهر أخرى وتغريمه مائة ألف فرنك سويسري "111 ألف دولار أميركي".

وقال كلاوديو سولسير رئيس لجنة الانضباط في الفيفا في بيان "لا يمكن التسامح مع مثل هذا السلوك في أي ملعب لكرة القدم وخاصة في كأس العالم عندما تكون أعين الملايين على النجوم الموجودين في الملعب".

وأضاف لقد "وضعت لجنة الانضباط في اعتبارها كل العوامل المتعلقة بالقضية ودرجة إدانة السيد سواريز وتبعا لنص ميثاق "الفيفا" يسري القرار بمجرد إعلانه.

وكانت واقعة عض مهاجم منتخب أوروغواي لويس سواريز لمدافع المنتخب الإيطالي جورجيو كيليني قد حدثت قبل نهاية المباراة بعشر دقائق والتي فازت بها أوروغواي 1-صفر في آخر لقاءات المجموعة الرابعة بمدينة ناتال بالبرازيل الثلاثاء.

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