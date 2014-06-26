الجزائر ستورد خمس شحنات غاز مسال لمصر

قال مصدر في شركة سوناطراك الجزائرية للطاقة إن بلاده وافقت على توريد خمس شحنات من الغاز الطبيعي المسال لمصر قبل نهاية العام لمساعدتها على مواجهة أسوأ أزمة للطاقة منذ سنوات.

وفي سياق أزمة الطاقة التي تواجهها مصر قال شريف إسماعيل وزير البترول المصري الخميس إن بلاده "المثقلة بمشكلات دعم الطاقة" سترفع أسعار الوقود لكن الموعد لم يتحدد بعد.

وتعتبر أسعار الوقود في مصر من أقل الأسعار في العالم إذ تنفق الحكومة "التي تواجه نقصا في السيولة" أكثر من 20% من الميزانية على دعم الطاقة.

وعلى الرغم من أن الحكومات المتعاقبة في مصر دعت إلى إصلاح منظومة الدعم إلا أن أيا منها لم يجرؤ على الاقتراب من دعم الوقود أو تطبيق زيادات كبيرة في أسعاره خشية إثارة احتجاجات شعبية.

وأضاف إسماعيل للصحفيين الخميس خلال جولة تفقدية لحقول نفط الأصيل والكرم التابعة لشركة بدر الدين للبترول في الصحراء الغربية "نعم سيكون هناك رفع لأسعار المنتجات البترولية ولكن من الصعب تحديد موعد"، ولم يضف الوزير أي تفاصيل بشأن حجم الزيادة المتوقعة في الأسعار.

ويعد هذا أول تصريح رسمي لعضو في الحكومة المصرية الحالية عن رفع أسعار المواد البترولية.

وتأتي تصريحات وزير البترول بعد تلويح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الثلاثاء بإجراءات تقشفية لخفض عجز موازنة السنة المالية 2014-2015 من أجل السيطرة على الدين العام المتفاقم.

وقد تتضمن الموازنة الجديدة للحكومة التي لم تقر بعد من رئيس البلاد خفضا كبيرا في دعم المواد البترولية ليصل إلى أقل من مائة مليار جنيه مقابل حوالي 134.294 مليار جنيه متوقعة بنهاية يونيو 2014.

وتابع إسماعيل للصحفيين "هناك بعض الإجراءات ستتخذ خلال الفترة القادمة.. من الصعب استمرار منظومة الدعم بالشكل الحالي".

وتسعى مصر لإصلاح منظومة الدعم بشكل عام من خلال تدشين نظام للبطاقات الذكية لمراقبة الاستهلاك في محطات الوقود ومنافذ بيع الخبز المدعوم بجانب تحريك أسعار الوقود والكهرباء.

وتواجه مصر أسوأ أزمات الطاقة منذ سنوات وتسعى للحصول على إمدادات وقود كافية لاستهلاك فصل الصيف الذي يتزامن مع حلول شهر رمضان بأشد شهور العام حرارة.