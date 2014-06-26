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البرتغال تفوز على غانا وتصحبها خارج المونديال

26/6/2014
 
لاعب غانا جون بوي يسجل هدفا بالخطأ في مرمى فريقه (Getty)

سجل كريستيانو رونالدو هدفه الأول في بطولة كأس العالم المقامة بالبرازيل ليقود البرتغال للفوز رقم 12 على غانا الخميس لكن الفريقان خرجا من منافسات المونديال بعدما تمسك المنتخب الأميركي بالمركز الثاني في المجموعة السابعة على الرغم من هزيمته من ألمانيا.

وبدأت البرتغال المباراة بقوة ليسدد رونالدو في العارضة قبل أن يوجه ضربة رأس من مدى قريب في اتجاه حارس مرمى غانا فاتاو داودا مباشرة، وفي الدقيقة 31 يضع مدافع غانا جون بوي الكرة في مرمى فريقه بطريق الخطأ.

وفي الشوط الثاني نجح اللاعب الغاني في إحراز التعادل لمنتخب بلاده بضربة رأس تلقاها من تمريرة عرضية من كوادو أسامواه بعد مرور 12 دقيقة من زمن الشوط الثاني، بينما أهدر زميله عبد المجيد واريس فرصة خطيرة بعد خمس دقائق أخرى من مدى قريب.

وعلى الرغم من تسجيل رونالدو لهدف الفوز لمنتخب بلاده في الدقيقة 80، إلا أن البرتغال التي تلقت هزيمة ثقيلة "4-صفر" من منتخب ألمانيا في المباراة الأولى كانت بحاجة لعدد أكبر من الأهداف كي تتخطى فارق أهداف المنتخب الأميركي الذي يساويها بعدد النقاط "أربع نقاط لكل منهما"، بينما تذيلت غانا المجموعة بنقطة واحدة.

وتصدرت ألمانيا المجموعة بسبع نقاط وستتقابل في دور الـ16 مع صاحب المركز الثاني من المجموعة الثامنة التي تضم بلجيكا وروسيا
والجزائر وكوريا الجنوبية، بينما سيلعب المنتخب الأميركي مع المتصدر من نفس المجموعة.

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