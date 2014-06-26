الأردن يتعهد بمنع المسلحين من عبور أراضيها

تعهد مسؤولون عسكريون وسياسيون أردنيون بمنع المسلحين الذين يحققون تقدما في العراق من العبور إلى أراضي المملكة الأردنية.

وأكد قائد حرس الحدود الأردني العميد الركن صابر المهايرة للصحفيين أن "الحدود أساسية للحرب والسلام وواجبنا هو منع الجماعات المتطرفة من التسلل، ولن نسمح لأي شخص بدخول أراضينا بطريقة غير قانونية."

وأكد وزير الخارجية الأردني ناصر جودة الأربعاء على أن الأردن دولة تسيطر بشكل كامل على أراضيها، وأنه فيما إذا حاول مقاتلو الدولة الإسلامية في العراق والشام الاقتراب بوصة واحدة من الحدود الأردنية فإنهم سيتلقون درساً قاسياً من القوات المسلحة الأردنية.