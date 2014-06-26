إسرائيل لأميركا: استقلال الأكراد أمر مفروغ منه

مقاتل من البشمركة يحرس موقعا عسكريا يعلوه علم كردستان بكركوك (Getty)

أبلغت إسرائيل الولايات المتحدة الخميس أن الاستقلال الكردي في شمال العراق "أمر مفروغ منه"، وتوقع خبراء إسرائيليون أن تسارع بلادهم بالاعتراف بالدولة الكردية إذا أعلنت.

واحتفظت إسرائيل بعلاقات عسكرية ومخابراتية وتجارية سرية مع الأكراد منذ الستينات، فهي ترى أن الجماعات العرقية التي تمثل أقلية حاجز صد ضد "الأعداء المشتركين".

وانتهز الأكراد الفوضى الطائفية الحادثة في العراق لتوسيع منطقتهم الشمالية المتمتعة بالحكم الذاتي بضم مدينة كركوك التي توجد بها مكامن نفطية كبيرة يمكن أن تجعل الدولة المستقلة التي يحلم بها كثيرون قادرة على البقاء اقتصاديا.

ولكن واشنطن تريد استعادة وحدة العراق المتداعية، وقد زار وزير الخارجية الأميركي جون كيري الثلاثاء الزعماء الأكراد العراقيين وحثهم على السعي لاندماج سياسي مع بغداد، كما بحث كيري الأزمة العراقية مع وزير الخارجية الأسرائيلي أفيغدور ليبرمان في باريس الخميس.

ونقل المتحدث باسم ليبرمان قوله لكيري "العراق يتفكك أمام أعيننا وسيتضح أن إقامة دولة كردية مستقلة أمر مفروغ منه".

ووجه الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز قبلها بيوم رسالة مشابهة إلى الرئيس الأميركي باراك أوباما الذي استضاف بيريز في البيت الأبيض.

وقال بيريز للصحفيين إنه أبلغ أوباما أنه لا يرى توحيد العراق ممكنا دون تدخل عسكري خارجي "كبير" وأن هذا يؤكد انفصال الأكراد عن الأغلبية الشيعية والأقلية العربية السنية.

وأضاف "الأكراد أقاموا دولتهم من الناحية الفعلية وهي ديمقراطية، وأحد علامات الديمقراطية منح المساواة للمرأة"، وتابع أنه يبدو أن تركيا المجاورة ستقبل بوضع الأكراد لأنه سيساعدهم على ضخ النفط للتصدير.

يذكر أن إسرائيل استلمت يوم الجمعة الماضي أول شحنة من النفط الخام المتنازع عليه من خط أنابيب جديد من منطقة كردستان، ولكن الولايات المتحدة أعلنت أن مثل هذه الصادرات الكردية لا يمكن أن تتم دون موافقة الحكومة الفدرالية في بغداد.

ويوجد حوالي 30 مليون كردي في مساحة من الأرض تمتد عبر جنوب شرق تركيا وشمال شرق سوريا وشمال العراق وغرب إيران. وترددوا في إعلان استقلالهم عن العراق إدراكا للمعارضة من الدول المجاورة التي يوجد بها سكان أكراد.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنه لا توجد حاليا علاقات دبلوماسية رسمية مع الأكراد، لكن مسؤولين إسرائيليين رفضوا التعليق على العلاقات السرية.

وقال المسؤول العسكري الإسرائيلي الكبير عاموس جلعاد "صمتنا -في العلن على الأقل- هو الأفضل، أي كلام غير ضروري من جانبنا لن يؤدي إلا إلى الإضرار بهم "الأكراد".

وفي رده على سؤال ما إذا كان استقلال الأكراد مرغوبا به أشار جلعاد في حديث لراديو الجيش الإسرائيلي إلى قوة الشراكة الإسرائيلية الكردية في الماضي وقال "يمكن للمرء أن ينظر للتاريخ ويستخلص استنتاجات عن المستقبل".

ويقول مسؤولون مخضرمون في المخابرات الإسرائيلية إن التعاون اتخذ عدة أشكال كالتدريب العسكري للأكراد في شمال العراق مقابل مساعدتهم في تهريب اليهود إلى الخارج وأيضا في التجسس على نظام صدام حسين في بغداد وكذلك على إيران في الآونة الأخيرة.

وقال إليعازر تسافرير وهو رئيس سابق لمكتب للموساد في المنطقة الكردية بشمال العراق لكنه متقاعد الآن من الخدمة بالحكومة الإسرائيلية إن السرية حول العلاقات فرضت بناء على طلب الأكراد.

وأضاف لوكالة رويترز "نحب أن تكون في العلن وأن تكون لنا سفارة هناك وأن تكون العلاقات طبيعية، لكننا نبقيها سرية لأن هذا ما يريدونه".

وقالت عوفرا بنجيو وهي خبيرة في شؤون العراق في جامعة تل أبيب ومؤلفة لكتابين عن الأكراد إن شحنة النفط التي سلمت الجمعة الماضية وغيرها من العلاقات التجارية بين إسرائيل وكردستان هي "بوضوح" جزء من حنكة سياسية أوسع.

وتابعت "بالتأكيد ففي اللحظة التي سيعلن فيها "الرئيس الكردي مسعود" البرزاني الاستقلال سترفع درجة هذه العلاقات إلى علاقات مفتوحة"، وأضافت "الأمر يعتمد على الأكراد".

وتنفي حكومة إقليم كردستان في شمال العراق بيع النفط لإسرائيل سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، كما رفضت الحكومة الإسرائيلية التعليق على شحنة نفط يوم الجمعة.