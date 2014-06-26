البث الحي
منوعات

ألمانيا وأميركا تتأهلان للـ16 وسط الأمطار

26/6/2014
 
صراع على الكرة تحت المطر بين كلاينت ديمبس لاعب أميركا ومسعود أوزيل لاعب ألمانيا (Getty)

فازت ألمانيا على الولايات المتحدة الأميركية بهدف وحيد لتوماس مولر في الدقيقة 55 لتنتهي المباراة "1-صفر" لصالح المنتخب الألماني، وعلى الرغم من ذلك فقد صعد المنتخبان للدور الثاني من منافسات كأس العالم.

وتصدرت ألمانيا المجموعة السابعة وستلتقي مع صاحب المركز الثاني في المجموعة الثامنة بينما سيواجه المنتخب المنتخب الأميركي أول المجموعة الثامنة.

وسيطر المنتخب الألماني على مجريات المباراة، واهتزت الشباك حين أبعد حارس المنتخب الأميركي تيم هاوارد ضربة رأس من بير مرتساكر لكن الكرة ارتدت إلى مولر عند حافة منطقة الجزاء فسددها بشكل رائع بباطن قدمه في الزاوية السفلى للمرمى.

وقال مولر لمحطة تلفزيونية ألمانية بعدما أُبلغ أنه قد تجاوز عدد أهداف الأسطورة دييغو مارادونا في كأس العالم "سجلت أخيرا هدفا جميلا ولكنني لم أنتبه إلى أنني يمكن أن أصبح أسطورة، وأضاف "نحن مستعدون للدور الثاني نواصل بذل الجهد وروح الفريق موجودة".

وكانت المباراة مهددة بالإلغاء بسبب هطول أمطار غزيرة على مدينة ريسيفي شمال شرق البرازيل، لكنها خفت مع اقتراب بداية المباراة.

وعلى الرغم من حاجة الفريقين للتعادل فقط للصعود فإن النوايا الألمانية الهجومية كانت واضحة وموجودة منذ بداية المباراة، وقدم المنتخب الأميركي عرضا دفاعيا وتخلى عن الكرة كثيرا واكتفى بشن هجمات مرتدة، لكن الألمان شكلوا خطرا دائما بفضل قدراتهم الفنية الأعلى.

ولاحت للأميركان العديد من الفرص للتهديف لكن اللاعبين افتقدوا للسرعة والحنكة اللازمين لإزعاج مانويل نوير حارس مرمى ألمانيا.

المزيد من منوعات

الإعلامي المغربي صلاح الدين الغماري يتصدر غوغل عربيا عقب وفاته المفاجئة

الإعلامي المغربي صلاح الدين الغماري (وسائئل التواصل)

"ميسي يركع أمام رونالدو".. شقيقة نجم الكرة البرتغالي تثير جدلا واسعا

النجمان العالميان- ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو(رويترز)

في مواجهة كورونا.. موريتانيا تنظم حملة "بالقرآن نرفع البلاء"

موريتانيا تواجه خطر الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد (الأناضول)

أهم مجلة علمية أمريكية تنشر نتائج التجارب السريرية للقاح فايزر.. ماذا قالت؟

وتشكل مصادقة لجنة من الوكالة الأمريكية للأدوية تأكيداً إضافياً لنتائج التجارب (رويترز)
الأكثر قراءة

لفشله في قراءة نص اليمين.. إقالة نائب وزير قبل تسلم منصبه (فيديو)

تنزانيا..إقالة نائب وزير التعدين قبل تسلم منصبه(مواقع التواصل)

أبو تريكة يزور أحد ملاعب مونديال قطر ويوجه رسالة للمنتخب المصري (صور)

خلاف سياسي يتحول إلى معركة بالكراسي والدلاء داخل برلمان (فيديو)

(الجزيرة)

من أذربيجان.. أردوغان يوجه رسالة لأرمينيا (فيديو)

(الجزيرة)