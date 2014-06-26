ألمانيا وأميركا تتأهلان للـ16 وسط الأمطار

صراع على الكرة تحت المطر بين كلاينت ديمبس لاعب أميركا ومسعود أوزيل لاعب ألمانيا (Getty)

فازت ألمانيا على الولايات المتحدة الأميركية بهدف وحيد لتوماس مولر في الدقيقة 55 لتنتهي المباراة "1-صفر" لصالح المنتخب الألماني، وعلى الرغم من ذلك فقد صعد المنتخبان للدور الثاني من منافسات كأس العالم.

وتصدرت ألمانيا المجموعة السابعة وستلتقي مع صاحب المركز الثاني في المجموعة الثامنة بينما سيواجه المنتخب المنتخب الأميركي أول المجموعة الثامنة.

وسيطر المنتخب الألماني على مجريات المباراة، واهتزت الشباك حين أبعد حارس المنتخب الأميركي تيم هاوارد ضربة رأس من بير مرتساكر لكن الكرة ارتدت إلى مولر عند حافة منطقة الجزاء فسددها بشكل رائع بباطن قدمه في الزاوية السفلى للمرمى.

وقال مولر لمحطة تلفزيونية ألمانية بعدما أُبلغ أنه قد تجاوز عدد أهداف الأسطورة دييغو مارادونا في كأس العالم "سجلت أخيرا هدفا جميلا ولكنني لم أنتبه إلى أنني يمكن أن أصبح أسطورة، وأضاف "نحن مستعدون للدور الثاني نواصل بذل الجهد وروح الفريق موجودة".

وكانت المباراة مهددة بالإلغاء بسبب هطول أمطار غزيرة على مدينة ريسيفي شمال شرق البرازيل، لكنها خفت مع اقتراب بداية المباراة.

وعلى الرغم من حاجة الفريقين للتعادل فقط للصعود فإن النوايا الألمانية الهجومية كانت واضحة وموجودة منذ بداية المباراة، وقدم المنتخب الأميركي عرضا دفاعيا وتخلى عن الكرة كثيرا واكتفى بشن هجمات مرتدة، لكن الألمان شكلوا خطرا دائما بفضل قدراتهم الفنية الأعلى.

ولاحت للأميركان العديد من الفرص للتهديف لكن اللاعبين افتقدوا للسرعة والحنكة اللازمين لإزعاج مانويل نوير حارس مرمى ألمانيا.