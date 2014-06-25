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نجيريا لدور الـ16 رغم الهزيمة من الأرجنتين

25/6/2014
ماركوس روخو يسجل هدف الفوز الثالث للأرجنتين (Getty)

تأهلت نيجيريا إلى دور الستة عشر بكأس العالم لكرة القدم رغم هزيمتها الأربعاء أمام الأرجنتين 3-2 في ختام مباريات المجموعة السادسة.

واستفادت نيجيريا من فوز البوسنة -التي تأكد خروجها بعد هزيمتها في المباراة الماضية- على إيران 3-1 لتحتل المركز الثاني خلف الأرجنتين متصدرة المجموعة.

وافتتح ليونيل ميسي التسجيل للأرجنتين بعد ثلاث دقائق من بداية المباراة، لكن الأرجنتين لم تهنأ بالتقدم سوى لدقيقة واحدة بعد هدف التعادل الذي سجله أحمد موسى لنيجيريا.

ثم عاد ميسي ليسجل الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول من ركلة حرة، ولكن موسى عاد ومنح التعادل لنيجيريا مرة أخرى بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني.

ولم تهنأ نيجريا كثيرا بالتعادل فقد ردت الأرجنتين سريعا وبعد ثلاث دقائق بهدف من ماركوس روخو لتنتهي المباراة بنتيجة 3-2 لصالح الأرجنتين.

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