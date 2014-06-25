كيري يزور السعودية الجمعة للتباحث بشأن سوريا والعراق

وزير الخارجية الأميركية جون كيري يصل للقاهرة في مستهل جولته بالمنطقة (Getty-أرشيف)

قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري في مؤتمر صحفي ببروكسل الأربعاء إنه سيزور السعودية يوم الجمعة لمقابلة الملك عبد الله لبحث أزمتي العراق وسوريا.

وأضاف لقد "طلب الرئيس أوباما مني السفر إلى السعودية لمقابلة جلالة الملك عبد الله وبحث قضايا إقليمية تشمل الوضع في العراق وكيف يمكننا التصدى للتهديد المشترك الذي يمثله تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام وأيضا لبحث دعمنا للمعارضة المعتدلة في سوريا".

وكانت آخر زيارة قام بها كيري للسعودية في مارس الماضي خلال زيارة الرئيس باراك أوباما للسعودية. وسيجتمع كيري على الأرجح مع العاهل السعودي في مدينة جدة التي تتخذها حكومة المملكة مقرا خلال أشهر الصيف.

وشعرت كل من الولايات المتحدة والسعودية بالقلق من نجاح المسلحين باجتياح مساحات واسعة من شمال العراق وانضم إليهم مزيج من عشائر سنية وميليشيات أخرى وأعضاء من حزب البعث الحاكم سابقا في العراق.

لكن مسؤولين من السعودية -التي تشكو منذ وقت طويل من أن حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي همشت السنة في البلاد- قالوا إنهم يعارضون التدخل الأجنبي في العراق بعدما طلبت بغداد ضربات جوية أميركية ضد ما تقول إنها قوات من تنظيم الدولة الإسلامية.

واختلفت الرياض مع حليفتها الغربية الرئيسية بشأن سياستها في الشرق الأوسط منذ بدء انتفاضات الربيع العربي في 2011 وسبق أن انتقدت الغزو الأميركي للعراق عام 2003 باعتباره تعزيزا لتطلعات إيران في المنطقة.