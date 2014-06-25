جرحى في انفجارات بالقاهرة

قالت مصادر أمنية مصرية إن 8 أشخاص على الأقل جرحوا جراء خمسة انفجارات صغيرة وقعت صباح اليوم الأربعاء في القاهرة.

وقال اللواء علاء عبد الظاهر مدير إدارة مفرقعات القاهرة إن انفجارا محدودا أصاب ثلاثة أشخاص. في محطة مترو عزبة النخل بشمال القاهرة بينما ذكرت مصادر أخرى أن انفجارا وقع قبل ذلك في محطة المترو في غمرة بوسط القاهرة ووقع انفجار ثالث في محطة المترو بشبرا الخيمة إحدى ضواحي القاهرة الكبرى ووقع انفجار رابع في محطة مترو تشرف على قصر القبة الرئاسي.

وأضافت المصادر أنه عثر على قنبلة في محطة أخرى لمترو الانفاق بشمال شرق العاصمة.