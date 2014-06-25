البوسنة تودع كأس العالم بالفوز على إيران

رضا كوجان لاعب منتخب إيران يسجل هدف إيران الوحيد بمرمى البوسنة والهرسك (Getty)

ودع منتخب البوسنة والهرسك منافسات كأس العالم المقامة بالبرازيل بعد فوزه على إيران 3-1، وهذا هو أول فوز للمنتخب البوسنة في تاريخه بمنافسات كأس العالم في ختام مباريات المجموعة السادسة، ويعد هذا الفوز معنويا لأن البوسنة ودعت المنافسات في الجولة الماضية.

وفشلت ايران في استغلال هزيمة نيجيريا أمام الارجنتين وودعت البطولة هي أيضا بعد أن دخلت المباراة الأخيرة في المجموعة على أمل أن تحقق الفوز ولتعثر نيجيريا للتأهل إلى دور الستة عشر.

ووضع إيدن جيكو هدف البوسنة والهرسك الأول في الدقيقة 23 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، ثم ضاعف ميراليم بيانيتش من تقدم البوسنة في الدقيقة 59 بهدف ثان، لكن إيران قلصت النتيجة بهدف من رضا قوجان نجاد قبل ثماني دقائق من نهاية المباراة ليعود الأمل الضئيل إلى ايران.

لكن أمل إيران تلاشى وانتهى تماما بعد ذلك بدقيقة واحدة بهدف ثالث أحرزه أفديا فرشايفيتش.