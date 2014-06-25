أسرى فلسطينيون يعلقون إضرابا عن الطعام

أعلن رئيس نادي الأسير الفلسطيني، قدوره فارس أن أسرى فلسطينيون في السجون الإسرائيلية علقوا إضرابا عن الطعام استمر 62 يوما.

وأضاف فارس : "إن الإضراب عن الطعام علق خلال الليل بعد أن وافقت إسرائيل على رفع عقوبات عن السجناء وعلى إجراءات أخرى تؤثر على أوضاعهم في السجن" .

في حين أكد مسؤول إسرائيلي أنه نتيجة لإنهاء السجناء الإضراب عن الطعام لن تعاقبهم إدارة السجون وكان من الممكن أن تشمل الإجراءات العقابية فرض غرامات والنقل إلى زنازين أخرى.

وكان 120 سجينا إداريا قد بدأوا في 24 أبريل الماضي إضرابا عن الطعام احتجاجا على استمرار اعتقالهم دون محاكمة وانضم إليهم العشرات لاحقا.

ويوجد ما لا يقل عن 5400 فلسطيني في السجون الإسرائيلية ويرتفع الرقم يوميا مع احتجاز مشتبه بهم جدد اثر اختفاء الشبان الإسرائيليين الثلاثة عقب مغادرتهم مستوطنة يهودية في الضفة الغربية المحتلة.