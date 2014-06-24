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قوات الاحتلال تواصل حملاتها العسكرية على الضفة

24/6/2014

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملات اعتقال ودهم في مدن الضفة الغربية بحثا عن 3مستوطنين اختفوا  من مستوطنة "غوش عتصيون شمالي مدينة الخليل منذ الثاني عشر من الشهر الجاري.

ومنذ اختفائهم، يشنّ الجيش الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة بين الفلسطينيين في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية، طالت مئات المعتقلين الفلسطينيين، غالبيتهم قيادات ونشطاء في حركة حماس.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية إنه تم اعتقال أربعة فلسطينيين يشتبه في ضلوعهم في نشاطات إرهابية وجرى تمشيط 120 مبنى في الخليل , في حين أحصت مصادر فلسطينية عدد المعتقلين منذ بدء الحملة الإسرائيلية بأكثر من 450 شخصا.   

ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عما تصفه إسرائيل باختطاف المستوطنين، لكن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو حمّل "حماس" المسؤولية عن اختطافهم، وهو ما رفضته الحركة، دون أن تؤكد أو تنفي صحة ذلك الاتهام.

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