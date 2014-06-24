فيفا: صيام رمضان لن يؤثر على اللاعبين بالمونديال

وهاب مبولحي حارس مرمى الجزائر يحتفل بالفوز على كوريا الجنوبية 4-2 (Getty)

قال جيري دفوراك كبير أطباء بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إن صيام اللاعبين المسلمين المشاركين بنهائيات كأس العالم في رمضان المقبل لن يؤثر عليهم ويعرضهم لتدهور في حالتهم البدنية.

وأوضح كبير الأطباء أن الفيفا قد أجرت دراسات في تونس والجزائر لمعرفة تأثير الصيام على اللاعبين ولم تظهر أي نتائج أو آثار سلبية على الحالة البدنية للاعبين الذين أجريت عليهم الدراسات.

وأكد دفوراك أن اتباع قواعد الصيام بشكل مناسب لن يؤثر على الأداء البدني للاعبين وليس هناك ما يدعو للخوف من ذلك، مشيرا إلى أن الرياضيين المسلمين لم يتأثروا سلبيا بالصيام أثناء دورة الألعاب الأوليمبية 2012 في لندن.

يذكر أن بداية شهر رمضان هذا العام تتزامن مع انطلاق مباريات الدور الثاني من منافسات كأس العالم الجارية بالبرازيل يوم السبت المقبل وشارك عدد من المنتخبات التي تضم بين صفوفها لاعبين مسلمين كالبوسنة والهرسك والكاميرون وغيرهما في منافسات الدور الأول وقد خرج بعضها من المنافسة.

ولكن يبقى منتخبا إيران والجزائر من العالم الإسلامي في منافسات كأس العالم أمامهما فرصة حقيقية وكبيرة للصعود للدور الثاني من المسابقة العالمية، وبالتالي سيلعب الفريقان في حالة الصعود بعض المباريات في نهار رمضان وفي وقت الصيام "من الفجر وحتى المغرب"، كما تضم بعض المنتخبات العالمية الأخرى الكثير من اللاعبين المسلمين بين تشكيلاتها.